親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

深夜碰見記得繞路...七月半神秘燈光 這間旅社點了40年

國際關鍵字：#Fredo，侮辱義大利裔的《教父》髒字？

香港機場獲法庭頒臨時禁制令 禁示威抗議干擾運作

2019-08-14 09:38聯合報 記者李春╱即時報導

香港國際機場過去兩日在示威中癱瘓，香港機場管理局己取得法庭臨時禁制令，香港機場將不準有示威抗議等活動，機場今晨起重新編配航班，預計全日仍有約百個航班受到影響。

香港機管局今早證實，已取得法庭臨時禁制令，禁止任何人非法地及有意圖地故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用。任何人亦不得在機場出席或參與任何在機場管理局指定地方之外舉行的示威、抗議或公眾活動。臨時禁制令清楚表明，不可理解臨時禁制令為批准任何有違反公安條例的示威、抗議或公眾活動。

今天凌晨傳出消息，香港機管局透過大律師余若海，向香港高等法院申請禁制令。香港機管局早上說，正在取得有關臨時禁制令的蓋印副本中，並會在取得有關蓋印副本後展示該臨時禁制令。

由於昨天仍有數十示威通宵留守機場，在禁制令公開展示後，即行生效。按禁制令規定範圍以及機管局的執行安排，如仍有示威者留守，機場保安可採取行動清場。

香港機管局表示，今日將繼續實施航班重新編配，航班升降仍將受影響，但會陸續恢復正常。香港機管局的網頁顯示，截至中午，最少有六班離港航班和十一班抵港航班要取消，其他航班就顯示安排如常或稍有延遲，但預計今日全日仍有約一百個航班可能取消，

香港機管局還說，已啟動機場緊急應變中心，與業務夥伴協調機場運作，盡力維持機場運作，同時希望受影響旅客體諒，並呼籲旅客在出發前往機場前，留意航空公司有關航班的最新消息，並在確認航班後預留充裕時間出發前往機場，旅客亦可透過機場網頁或「我的航班」流動應用程式，了解最新航班情況。

香港機場抵港大廳早上仍有數十名示威人士通宵留守，大部分席地休息。機管局職員在離境大廳移除示威者張貼的標語，加設鐵欄，旅客要出示機票或訂位證明才進入航空公司櫃位範圍。

昨天深夜一名被指是深圳便衣公安和一名北京到晚上一名報稱北京《環球時報》記者，在機場被示威者包圍。香港警方稱行動中共拘捕五名男子，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、襲警及破壞社會安寧等，事件中有警員拔槍戒備，有兩名警務人員受傷，被送往北大嶼山醫院治理。案件交機場警區刑事部跟進調查。兩名受害人一度暈倒，最後救護員分別將兩名受害人送往瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院治理。

香港政府凌晨發表聲明，指昨天自下午起大批示威者在機場集結，癱瘓機場運作，嚴重影響出入境旅客，已遠超和平示威行為。

香港機管局表示已取得法庭臨時禁制令，禁止任何人非法地及有意圖地，故意阻礙或干擾香...
香港機管局表示已取得法庭臨時禁制令，禁止任何人非法地及有意圖地，故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用。取自星島網
分享

機場香港

相關新聞

鄭萬鐵路河南段 開通倒數

2019-08-14 01:41

京台青年科學家論壇 聚焦防災減災

2019-08-14 01:41

福建茶園 打造生態旅遊

2019-08-14 01:38

城市「炎值」爆表 催出避暑新趨勢

2019-08-14 01:38

廣州海關申報用App 省時一半

2019-08-14 01:37

保護森林、濕地 長江三峽設「林長」

2019-08-14 01:37

河南許昌／鈞窯故鄉 一窺文化之美

2019-08-14 00:30

河南許昌／孔家青藍釉 劃時代技藝

2019-08-14 00:27

河南許昌／九蒸九晒 中藥炮製絕技

2019-08-14 00:27

河南許昌／曹魏文化園 重現曹操屯兵墾田

2019-08-14 00:27

香港人口突破750萬人 按年增7.3萬人

2019-08-13 22:26

利奇馬颱風橫掃中國9省區 上千萬人受災

2019-08-13 17:41

不會游泳的自閉症男童觸摸教練 遭狠心扔進泳池

2019-08-13 17:02

辱華？ 浙江比賽 阿根廷男排贏球後合照「拉眼角」

2019-08-13 16:16

孫楊當官 網友：以後該叫孫處了

2019-08-13 16:13

重慶保時捷女道歉求原諒…所長丈夫丟官遭查

2019-08-13 16:11

52層樓高！ 中國最高書店…朵雲書院成上海新地標

2019-08-13 12:49

陸婦捐血9年卻無法減免母親用血費 需證明「我媽是我媽」

2019-08-13 11:43

神農架金絲猴探秘 家庭制度竟有如上演宮廷劇

2019-08-13 08:00

東極高鐵 佳木斯特大橋合龍

2019-08-13 02:10

新疆古爾邦節 加開動車列車

2019-08-13 02:10

福建寧德 獲「大黃魚之都」美譽

2019-08-13 02:10

雲南做好「五通」 走出獨特道路

2019-08-13 02:10

江西安義 保留百棟明清古宅

2019-08-13 02:10

迪士尼達菲熊 彩繪上海天空

2019-08-13 02:10

玉渡山隧道 全線貫通了

2019-08-13 02:09

兒童免票 上海「身高兼顧年齡」

2019-08-13 02:09

河南許昌／春秋樓 關帝廟主體建築 關羽秉燭夜讀「春秋」處

2019-08-13 00:52

河南許昌／灞陵橋 關公辭曹挑袍 忠義聞名天下

2019-08-13 00:51

河南許昌／曹魏古城 再現三國風采

2019-08-13 00:50

河南許昌／河南省非遺 順店剌繡

2019-08-13 00:50

大陸最高書店 誠品失之交臂

2019-08-13 00:00

利奇馬侵襲誤報山東「全省人死亡」 騰訊視頻致歉

2019-08-12 19:16

利奇馬肆虐完浙江又挾暴雨登陸山東 網友高呼「除名」

2019-08-12 17:39

暑假放縱玩 大學生「報復性熬夜」

2019-08-12 12:47

利奇馬登陸山東5死7失蹤 經損15億人民幣

2019-08-12 12:21

神農壇牛首人身巨像超震撼！登天壇石階暗藏著數字密碼

2019-08-12 08:00

杭州電商 直播火了

2019-08-12 03:37

利奇馬重創浙江 32死16失蹤 災民500萬人

2019-08-12 01:04
看更多

熱門文章

女大生出門找工作消失12年 父母散盡家產尋人「竟在垃圾堆裡」

2019-08-13 10:52

反送中示威者擠爆！ 香港機場宣布所有航班暫停辦理登機

2019-08-13 17:58

川普：情報單位告知 中國派軍到香港邊境

2019-08-14 02:04

人民日報：民進黨和台獨介入香港暴亂證據確鑿

2019-08-13 10:57

逛動漫展發現男老闆秘密 他拍照發文結局悲劇了…

2019-08-13 10:17

林鄭月娥閃躲提問 記者砲火四射問她幾時死

2019-08-13 20:09

德媒：香港局勢惡化 北京剩兩條路可走

2019-08-13 20:44

環球網證實 旗下記者於香港機場採訪遭群眾毆打流血送醫

2019-08-14 02:40

彭博經濟學家：香港要擔心的事 遠不止經濟衰退

2019-08-13 19:51

林鄭月娥哽咽 反問是否忍心香港跌入粉身碎肺的深淵

2019-08-13 10:49

美媒：面對香港問題 習近平沒有好的選擇

2019-08-13 20:12

機場反送中示威者舉牌道歉 滯港台男：你們不用說sorry

2019-08-13 21:56

不斷更新／香港暫停登機 台港航班異動看這裡

2019-08-13 20:10

這家投顧公司說 若中國對付香港 這個產業將陷存亡威脅

2019-08-14 06:31

反送中示威者擠滿香港機場 旅客離境受阻爆衝突

2019-08-13 16:56

富人資產大出逃、挪移資金出境⋯⋯反送中100天，香港恐將上演「現代版天安門」

2019-08-13 11:17

香港機場再度聚集示威者 千人反送中

2019-08-13 15:13

香港多間醫院醫生護士靜坐 稱遲早有人死亡

2019-08-13 15:48

港警機場救出被包圍中國男子 一度拔槍警告

2019-08-14 01:09

被疑是中國公安 一男子在香港機場被圍困

2019-08-13 22:41

央視主播稱國泰「不作不死」 大陸網友瘋狂按讚

2019-08-13 12:57

男被懷疑是大陸公安挨打 英記者：人道立場以身保護

2019-08-14 07:53

香港機場再度湧入抗議人潮 二度癱瘓

2019-08-14 00:08

香港局勢動盪 國台辦再嗆民進黨：收回伸向香港的黑手

2019-08-13 22:18

香港機場再現反送中示威集會 旅客離境受阻怒火燒

2019-08-13 17:01

一芳風波》85度C、吳寶春都跌過的坑，一芳為何「摔更重」釀成史上最大品牌危機？

2019-08-13 11:31

反送中衝突不斷 港警坦承：民眾已對警方「存有情緒」

2019-08-13 17:18

小英質疑3首長赴陸「偷跑」 楊鎮浯批：該關心不關心

2019-08-13 14:42

經濟解析／香港政治危機未了 經濟危機即將上演

2019-08-13 09:57

香港機場今天恢復運作 但仍取消逾300航班

2019-08-13 09:49

香港醫護靜坐 30萬人周日大遊行接棒

2019-08-14 00:18

正將香港推向懸崖 蘇宏達籲「月娥嫂」：撤例扛責下台

2019-08-13 16:03

新華社點名禍港亂港頭目 黎智英、李柱銘、黃之鋒入列

2019-08-13 17:51

蔡總統指示人道救助個案港民 外交部發表聲明

2019-08-13 12:10

環時總編輯：武警深圳集結是對港暴力分子嚴正警告

2019-08-13 14:21

川普稱美國情報顯示中國向香港邊境調集兵力

2019-08-14 06:51

利奇馬颱風橫掃中國9省區 上千萬人受災

2019-08-13 17:41

反送中號召再塞爆機場 國泰今取消逾210航班

2019-08-13 13:16

聯合國發聲 促港府就警方過度動武展開獨立調查

2019-08-13 19:21

貿易戰與反送中升溫 肇因北京零和世界觀不願自省

2019-08-13 19:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top