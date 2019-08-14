香港機場獲法庭頒臨時禁制令 禁示威抗議干擾運作

2019-08-14 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 李春 ╱即時報導



香港國際機場過去兩日在示威中癱瘓，香港機場管理局己取得法庭臨時禁制令，香港機場將不準有示威抗議等活動，機場今晨起重新編配航班，預計全日仍有約百個航班受到影響。

香港機管局今早證實，已取得法庭臨時禁制令，禁止任何人非法地及有意圖地故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用。任何人亦不得在機場出席或參與任何在機場管理局指定地方之外舉行的示威、抗議或公眾活動。臨時禁制令清楚表明，不可理解臨時禁制令為批准任何有違反公安條例的示威、抗議或公眾活動。

今天凌晨傳出消息，香港機管局透過大律師余若海，向香港高等法院申請禁制令。香港機管局早上說，正在取得有關臨時禁制令的蓋印副本中，並會在取得有關蓋印副本後展示該臨時禁制令。

由於昨天仍有數十示威通宵留守機場，在禁制令公開展示後，即行生效。按禁制令規定範圍以及機管局的執行安排，如仍有示威者留守，機場保安可採取行動清場。

香港機管局表示，今日將繼續實施航班重新編配，航班升降仍將受影響，但會陸續恢復正常。香港機管局的網頁顯示，截至中午，最少有六班離港航班和十一班抵港航班要取消，其他航班就顯示安排如常或稍有延遲，但預計今日全日仍有約一百個航班可能取消，

香港機管局還說，已啟動機場緊急應變中心，與業務夥伴協調機場運作，盡力維持機場運作，同時希望受影響旅客體諒，並呼籲旅客在出發前往機場前，留意航空公司有關航班的最新消息，並在確認航班後預留充裕時間出發前往機場，旅客亦可透過機場網頁或「我的航班」流動應用程式，了解最新航班情況。

香港機場抵港大廳早上仍有數十名示威人士通宵留守，大部分席地休息。機管局職員在離境大廳移除示威者張貼的標語，加設鐵欄，旅客要出示機票或訂位證明才進入航空公司櫃位範圍。

昨天深夜一名被指是深圳便衣公安和一名北京到晚上一名報稱北京《環球時報》記者，在機場被示威者包圍。香港警方稱行動中共拘捕五名男子，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、襲警及破壞社會安寧等，事件中有警員拔槍戒備，有兩名警務人員受傷，被送往北大嶼山醫院治理。案件交機場警區刑事部跟進調查。兩名受害人一度暈倒，最後救護員分別將兩名受害人送往瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院治理。