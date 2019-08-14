京台青年科學家論壇 聚焦防災減災

2019-08-14 01:41 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019年京台青年科學家論壇13日在北京開幕。近300位兩岸青年科學家、企業家將在五天會期裡，圍繞防災減災與冬奧設施保障、智慧測繪、建築遺產保護、鄉村振興與美麗鄉村建設等話題進行探討。

中新社報導，北京市科學技術協會常務副主席司馬紅在致辭中指出，京台青年科學家論壇已成為凝聚服務兩岸科技工作者的重要交流平台。下一步，京津冀三地科協將積極組織各學會協會、高校、科普組織和科技服務業機構參與兩岸民間科技交往，為兩岸科技工作者共謀福祉。

京台青年科學家論壇自2004年以來已連續舉辦十五屆。十餘年間多次參與論壇的台灣農民團體幹部聯合訓練協會秘書長王志文說，台灣各個農會正致力于拉近農民與消費者的距離。他還說，台灣農業發展需要加強與大陸合作，希冀加強深度交流以吸引更多大陸同行赴台。

台灣財團法人消防教育學術研究基金會董事長、台灣能源環保科技應用協會理事長蕭文億，也呼籲凝聚海峽兩岸防災減災共同體的意識，打造升級版兩岸合作模式，推動兩岸科技產業同步轉型升級。

當日舉行的開幕式上，中國科學院院士、清華大學副校長、北京市科協副主席薛其坤作了「從高溫超導談顛覆性創新」演講，台灣科學月刊社理事長曾耀寰作了「科學家與公民科學」演講。他們勉勵青年科學家投身科技創新和科學普及，共促科技發展。

值得一提的是，2017年建立的「京台青年科技工作者聯席會議」工作機制今日迎來新成員。北京農學會、中關村民營科技企業家協會、台灣中華青年企業家協會、台灣青年聯合會、台灣淡江大學科學教育中心等機構代表簽署備忘錄。