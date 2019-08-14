鄭萬鐵路河南段 開通倒數

2019-08-14 01:41 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國鐵路鄭州局集團有限公司表示，鄭萬鐵路鄭州東至鄧州東段13日開始聯調聯試，綜合檢測列車和檢測確認列車將同步上線檢測，標誌著線路開通進入倒數計時。

中新社報導，鄭萬鐵路為雙線高速鐵路，正線設計速度目標值為350km/h。位於豫、鄂、渝三省市境內，北接京廣、徐蘭客專，與隴海、登杞、石武、京廣、禹亳、平禹、孟平、寧西、漢丹等路網幹支線相交，南端連接萬州，並通過渝萬客專達重慶。河南省境內正線長度約350.8km，設鄭州東（既有站）、鄭州南、長葛北、禹州、郟縣、平頂山西、拐河北（越行站）、方城、南陽東、鄧州東10個車站。

中國鐵路鄭州局集團有限公司相關負責人表示，聯調聯試的目的是在新線工程靜態驗收合格後，通過綜合檢測列車和檢測確認列車，以動態檢測對各系統及相關係統間接口、匹配關係進行綜合測試，評價和驗證牽引供電、接觸網、災害監測等系統的性能或功能，驗證軌道、道岔、路基、橋梁、隧道等結構工程的適用性，評價相關設備設施是否滿足相關標準的要求，為全線各業務系統和整體系統的調試、優化提供技術支持，使各系統和整體系統的功能及性能達到標準要求，為開通運營提供重要技術保障。

河南省境內徐蘭、京廣高鐵已經開通運營，鄭太、鄭濟鐵路建設正在有序推進，伴隨著鄭萬鐵路的開通倒數計時，河南「米」字形快速鐵路網正在逐漸鋪開。