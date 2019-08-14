保護森林、濕地 長江三峽設「林長」

2019-08-14 01:37 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國為長江推出一項新的生態保護舉措。位於長江上游的重慶市，近日在長江三峽部分生態敏感區的森林設立林長，明確管理責任，嚴厲打擊各種破壞生態環境的違法行為。

新華社報導，重慶市近日印發的重慶市開展林長制試點方案提出，從2019年7月至2020年6月，在長江三峽庫區和周邊山脈涉及的萬州、巫山、石柱等區縣開展林長制試點。

重慶市林業局局長沈曉鍾表示，長江三峽庫區林長制試點的主要任務是整治涉及森林的違法違規突出問題，嚴厲打擊非法佔用林地和破壞森林、濕地、野生動植物資源等行為。

同時，林長制還將推進三峽庫區國土綠化，加強對古樹名木的全面保護，加強重點區域生物多樣性保護，增加森林資源監測、森林保險等方面的資金投入。

此次在三峽庫區試點的林長制將建立區縣、鄉鎮、村三級林長制工作組織體系，分別由同級黨政主要負責人擔任林長。此外，重慶市還將在森林及濕地分佈區域顯著位置設置林長公示牌，註明林長職責、森林濕地概況、保護髮展目標、監督電話等內容，接受社會監督。

除三峽庫區，重慶林長制試點還包括主城區周邊的四座主要山脈。主城區周邊林長制試點的主要任務是解決違法建設亂象、建設山地生態公園等。