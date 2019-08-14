廣州海關申報用App 省時一半

2019-08-14 01:37 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「旅客指尖服務」微信小程序8月12日在廣州海關上線運行。這是中國海關首個面向進出境旅客個人通關申報服務的微信小程序，是廣州海關創新「互聯網+」政務服務模式，全面推進旅客行李物品智能化監管的又一新嘗試。

中新社報導，進出境旅客在廣州白雲國際機場、廣州火車東站、廣州番禺蓮花山客運港、廣州南沙客運港、廣州南沙郵輪碼頭、佛山順德客運港、佛山高明客運港等7個口岸通關時，可使用該小程序完成出境物品申報、進境涉稅物品申報、進境分運行李申報、進境寵物申報和進境貨幣申報等五項常用通關申報項目。

「檢疫證、接種證、電子芯片號碼全都可以拍照上傳，最關鍵是可以提前申報，預知自己準備的材料是否符合要求」。廣州白雲機場國際到達區內，懷抱愛貓的李小姐非常滿意小程序的便捷。

小程序內置溫馨提示、物品資料庫、稅款自動計算及拍照OCR識別功能，大大節約了旅客申報的時間。根據前期測試的情況來看，每名旅客辦理申報手續的平均時間由過去的十多分鐘縮短至5分鐘以內。

數據顯示，今年上半年，廣州海關共監管進出境1172.44萬人次，辦理旅客申報業務15000余票，其中辦理寵物申報722批次，辦理分運行李超過1500批次。