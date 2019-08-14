福建茶園 打造生態旅遊

2019-08-14 01:38 聯合報 中新社



福建寧德市周寧縣瑪坑鄉依託得天獨厚的生態旅遊特色資源和茶產業資源，建設千畝茶葉生態文化旅遊觀光園，進一步打造以茶園為主題的綠色品牌。