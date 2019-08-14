城市「炎值」爆表 催出避暑新趨勢

2019-08-14 01:38 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣西南寧市不少地方荷花盛放。嬌艷的荷花、碧綠的荷葉，給炎熱天氣裡的人們帶來淡淡荷香。 新華社 分享 facebook 入夏以來，中國不少城市紛紛拉響高溫預警。酷暑天氣促使中國民眾到處尋找避暑聖地。根據調查，高鐵出行成為今夏遊客避暑遊新趨勢。

中新社報導，中國旅遊研究院和攜程旅遊大數據聯合實驗室近期發佈的「2019中國避暑旅遊預測報告」顯示，首波避暑高峰中，乘坐高鐵出行的旅客激增，與去年同期相比增長超100%。青睞避暑遊的城市集中在一線城市和二三線高溫城市。

「深圳、廣州、上海位列避暑旅遊更願意花費榜單前三，最受歡迎避暑目的地排名前三的是廈門、麗江、貴陽」。攜程旅遊大數據實驗室研究員彭亮說，高鐵快捷、便利、舒適吸引越來越多避暑遊客。

「今夏避暑遊高鐵熱過飛機，很多遊客乘坐高鐵到廣州、上海中轉，再乘郵輪旅行避暑。暑期+高溫催生了避暑遊熱潮」。湖南中鐵國際旅行社有限公司副總經理張娜說，消費升級讓人們開始追求生活舒適度和體驗感，7月和8月，中國遊客正在創造全球最大的避暑旅遊市場。

中國自助遊產品預訂及資訊服務平台驢媽媽旅遊網的報告顯示，去昆明避暑的旅客乘高鐵的意願最高，昆明、寧夏、貴州、湖南湘西等氣溫偏低的國內城市或地區是夏季避暑熱門目的地，深山、草原成避暑新選擇。

持續熱浪也驅使不少中國民眾往境外避暑。泰國、越南等熱門短線目的地或前往普吉島、巴厘島、長灘島等海島避暑深受中國遊客喜愛。澳大利亞、非洲、南美洲等反季節目的地和俄羅斯、北歐、冰島等高緯度旅遊線路預定量也持續走高。

驢媽媽旅遊公關部負責人李秋妍說，出境避暑遊的增多，說明國民生活水平和消費水平的提高。高溫避暑遊成為國人新的生活方式，不僅意味著遊客的消費升級，消費需求的上升也給旅遊行業帶來新的生機和活力。

避暑遊「升溫」讓許多旅遊機構和景區爭搶高溫經濟。中國旅遊研究院戰略所所長吳普表示，爭奪避暑旅遊市場，未來各地要提升認識，從賣景觀轉變為賣生活、賣氣候，並增強特色避暑旅遊產品的供給和大力發展鄉村避暑度假。