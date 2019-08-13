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才剛慰留邱顯智 洪慈庸開記者會宣布退出時代力量

反送中示威者擠滿香港機場 旅客離境受阻爆衝突

2019-08-13 16:56聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

香港民眾昨日「警察還眼」香港機場集會，抗議警方處理反修例示威時濫用暴力。今日香港民眾號召第二日再到機場集會，下午2時許，示威者如昨日一樣再衝破機管局臨時封鎖線，到離境大堂外抗議及靜坐，3時後，示威者已坐滿離境大堂。部分示威者阻礙旅客進入禁區，爆發衝突。

有多名旅客擬越過示威者進入禁區，但示威者不願讓路，並高叫口號，旅客站在示威者群中進退維艱。其中一名身型稍胖的女士在示威者間穿插，需要機場職員協助接過行李，並要職員伸手扶著越過，惟靜坐的示威者不肯讓路。當女士越過示威者時疑不慎碰撞，示威者隨即站立發怒。

現場消息指，經機場職員勸籲後，情況大致平靜，惟旅客仍要跨過示威者才能進入禁區。

另據明報網，截至下午3時半，機管局的網站顯示今日有188班抵港及182班離港航班取消。今早有旅客與示威者口角，有旅客不滿航班延誤，到接機大堂與示威者爭論，又稱在機場示威是「wrong place, wrong time」。機場下午貼出告示，指南面離境大廳已關閉，旅客要用北面離境大廳辦離港手續。

下午四時十五分，機場北面離境大廳亦有大量示威者聚集在閘口，仍有零星旅客可使用自助保安閘口出境，有長者經過時，示威者會自動開路。

一名身材壯碩的女士需要機場職員協助才能跨越示威者進入離境禁區。圖／取自星島網
一名身材壯碩的女士需要機場職員協助才能跨越示威者進入離境禁區。圖／取自星島網
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