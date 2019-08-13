反送中示威者擠滿香港機場 旅客離境受阻爆衝突

2019-08-13 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



香港民眾昨日「警察還眼」香港機場集會，抗議警方處理反修例示威時濫用暴力。今日香港民眾號召第二日再到機場集會，下午2時許，示威者如昨日一樣再衝破機管局臨時封鎖線，到離境大堂外抗議及靜坐，3時後，示威者已坐滿離境大堂。部分示威者阻礙旅客進入禁區，爆發衝突。

有多名旅客擬越過示威者進入禁區，但示威者不願讓路，並高叫口號，旅客站在示威者群中進退維艱。其中一名身型稍胖的女士在示威者間穿插，需要機場職員協助接過行李，並要職員伸手扶著越過，惟靜坐的示威者不肯讓路。當女士越過示威者時疑不慎碰撞，示威者隨即站立發怒。

現場消息指，經機場職員勸籲後，情況大致平靜，惟旅客仍要跨過示威者才能進入禁區。

另據明報網，截至下午3時半，機管局的網站顯示今日有188班抵港及182班離港航班取消。今早有旅客與示威者口角，有旅客不滿航班延誤，到接機大堂與示威者爭論，又稱在機場示威是「wrong place, wrong time」。機場下午貼出告示，指南面離境大廳已關閉，旅客要用北面離境大廳辦離港手續。