辱華？ 浙江比賽 阿根廷男排贏球後合照「拉眼角」

2019-08-13 16:16 世界日報 中國新聞組／北京13日電



阿根廷男排隊擊敗中國隊後合照，至少三個球員做出了拉眼角的動作，包括7號孔蒂、2號佩雷拉、14號克萊爾。 圖／取自視覺中國 分享 facebook

浙江寧波北崙11日晚間進行的東京奧運會男子排球資格賽小組賽最後一輪比賽中，中國隊以2：3的比分敗給阿根廷隊，遺憾無緣直通東京奧運會資格。不過，在賽後合影中，阿根廷球員疑做出歧視亞洲人的動作，將眼角往上拉形成「瞇瞇眼」，引發爭議及批評聲浪。

觀察者網報導，阿根廷隊在本次資格賽中三戰全勝，以小組第一晉級奧運會正賽。賽後，阿根廷全隊在場邊同「達摩娃娃」合影慶祝，此時，有阿根廷隊員做出了拉眼角的動作。

從照片中可以看到，至少有三名阿根廷隊員在合影中做出了拉眼角這種極具爭議的動作，其中還包括了身穿7號球衣的主力主攻手法昆多·孔蒂（Facundo Conte）。而孔蒂曾在上海男排俱樂部效力過兩年。

另據新浪體育報導，做出此動作的孔蒂本人事後稱：「我做這個動作只是模仿『達摩娃娃』，慶祝我們隊拿到了東京奧運會門票，並沒有歧視的意思。」

海外網報導，這一說法很快被中國網友反駁。與「瞇瞇眼」的形象相比，「達摩娃娃」明顯是大眼睛。有網友怒批「真幼稚」、「辱華」；另有網友稱「下次我把眼球撐大反過來歧視他們」。

這已不是本次比賽第一次出現類似的事件，在此前的東京奧運會女排資格賽中，俄羅斯女排助理教練在俄羅斯隊擊敗南韓隊的賽後也作出了拉眼角的動作，遭到了南韓網友的一致抗議。

報導指出，拉眼角這一動作在歐美被廣泛認為是對亞洲人歧視的標誌，用以嘲笑亞洲人五官扁平、眼睛細小。