孫楊當官 網友：以後該叫孫處了

2019-08-13 16:13 世界日報 中國新聞組／北京13日電



中國游泳隊隊長孫楊「當官」了。浙江體育職業技術學院官方網站顯示，孫楊出任該院訓練處副處長一職。北京頭條報導，孫楊是中國在役運動員中首個「處級」。浙江體育職業技術學院院辦表示，孫楊被任命為副處長，屬事業編，並非公務員。

孫楊現年28歲，是世界上首位在世錦賽男子自由泳項目中奪得過200米、400米、800米和1500米金牌的大滿貫選手。在此前結束的南韓光州游泳世錦賽中，他收穫200米、400米自兩個冠軍，並以11枚世錦賽金牌的成績，獨占男子世錦賽個人項目金牌榜第二的位置。

中新網報導，孫楊所在的訓練處工作職責，主要有擬訂學院競技體育發展規畫草案，建立健全各項訓練競賽管理規章制度；指導運動隊伍建設，負責擬訂運動項目設置和調整方案，擬訂運動員、教練員定編方案，負責教練員聘任工作；負責檢查各運動項目訓練常規管理工作，指導和統籌協調全院訓練工作；組織教練員參加業務培訓工作；組織訓練經驗交流、觀摩和研討等。

北京頭條報導，孫楊榮任中國在役運動員中首個「處級」，孫楊的官方後援會11日也透過社交平台發出喜訊。網友也紛紛送上祝福：「在役期間當處長，太罕見了」、「下次見他：孫處好」、「恭喜楊哥，感覺我楊退役後仕途一片大好」。

孫楊自己則表示，不管做任何行業，游泳是不會忘的，肯定致力於游泳事業的發展。