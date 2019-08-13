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重慶保時捷女道歉求原諒…所長丈夫丟官遭查

2019-08-13 16:11世界日報 中國新聞組／北京13日電

重慶紅色保時捷女車主李月當街掌摑一名男司機、口出狂言，引發輿論強烈關注，重慶市公安局渝北區分局昨日通報，李月的丈夫、渝北區公安分局石船派出所所長童小華涉嫌違紀問題，免去其派出所所長職務，對其立案調查。李月則發布致歉書，表示自己「深深感到愧疚、懊悔」、「希望大家給我改過的機會」。

綜合媒體報導，李月掌摑案發生在7月30日上午，網上流傳視頻顯示，駕駛紅色保時捷的女子因另一男司機未讓行，下車大罵並給了他一耳光，但隨後遭男司機回敬一記大耳光。事件曝光後，保時捷女司機更多視頻被挖出，不但到處炫富，還自稱「愛飆車、經常闖紅燈、扣分隨意銷」，引發公眾強烈關注。不少網友質疑其家庭背景、收入來源、交通違法處理等背後有「貓膩」。

央視也對事件發表評論，稱耳光響亮，必有「迴響」。評論指出，滿足公眾知情權和監督權的最好方式，就是依法徹查。重慶公安局宣布調查事件，調查結果昨天公布。

報導指出，李月發布致歉書，承認「罵人動手」，並表示「因為狂妄自大、性格火爆，虛榮心強，為了面子胡亂說了很多不負責任的話，給丈夫、女兒及家人造成了嚴重的心理負擔和傷害，給渝北、重慶人民抹了黑，造成了嚴重的負面影響…深深感到愧疚、懊悔。」對於視頻中曾自稱「紅燈從來都是闖、打個電話全部改」，李月表示「就是虛榮心，信口開河」 。

調查指出，李月和童小華名下有兩處房產、兩輛轎車，一輛是保時捷（三手車），一輛是寶馬BMW525Li。

李月的保時捷轎車自2016年3月購買過戶至今，在4個記分周期內共有29條交通違法紀錄，其中闖紅燈1條，無超速違法紀錄。

保時捷公安北京

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