香港機場恢復運作 仍有236航班取消

2019-08-13 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



反修訂《逃犯條例》引發的示威持續，昨日（12日）再有市民在機場集會，使機場運作一度暫停，今晨（13日）起陸續恢復運作。香港機管局網頁顯示，由今晨8時起，全日暫有236班抵港及離港航班取消。

香港機管局稱，機場今日將實施航班重新編配，航班升降將會受到影響，呼籲旅客在出發前往機場前，透過機場網頁或「我的航班」流動應用程式，了解最新航班情況，亦留意航空公司有關航班的最新消息，並在確認航班後才出發前往機場。

大陸多家航空公司調整進出港航班安排，中國國際航空及中國東方航空發出公告，今日全日停飛來往香港的航機。

根據國航公告，昨日有12班來往大陸和香港的航班取消或者備降深圳，今、明兩日合共有14班航班取消，今天將增强北京往深圳航線的運力，取消航班包括6個從香港出發前往北京、天津、重慶及遼寧大連，以及7個從上述地區出發赴港的航班。

國航表示，受影響航線涉及北京、天津、重慶、大連和成都等城市，乘客昨日前購買的相關機票，可在有效期内免費辦理退票手續，或者免費改為在下周一之前，進出香港、廣州、深圳、珠海和澳門的航班。