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52層樓高！ 中國最高書店…朵雲書院成上海新地標

2019-08-13 12:49世界日報 上海13日電

中國最高的書店「朵雲書院」開幕，成為上海第一的空中文化地標。 取自朵雲書院官方微...
中國最高的書店「朵雲書院」開幕，成為上海第一的空中文化地標。 取自朵雲書院官方微博
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中國最高的書店「朵雲書院」，昨天在中國第一高的摩天大樓上海中心大廈第52層開幕，成為上海第一的空中文化地標。

朵雲書院上海中心旗艦店有2200平方公尺大的閱讀空間，7大藏書區精選6萬冊特色圖書。

開幕第一天，聞風而至的書迷、網紅、文青人潮蜂擁，但都無法如願以償，因為首日朝聖只限特邀貴賓。還令人失望的是，書店不是傳說中的24小時不打烊，每天開店時間從上午10時到晚上9時30分，且店內限流，超過300人就下次請早。

站上上海之巔的，是國企背景的上海世紀出版集團的旗艦店。其實，最早規畫要入駐的曾是「台灣之光」的誠品書店。

中國國務院副總理韓正2010年時任上海市長，首次到台北參訪交流，搭捷運、逛夜市、更被不打烊的誠品驚豔，因此力邀誠品到上海展店。

中國最高的書店「朵雲書院」開幕，成為上海第一的空中文化地標。 取自朵雲書院官方微...
中國最高的書店「朵雲書院」開幕，成為上海第一的空中文化地標。 取自朵雲書院官方微博
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誠品創辦人吳清友2015年中國首家誠品在蘇州開幕時，曾透露誠品對進駐中國經營懷抱著使命感，「中國應該要有能讓台灣出版的文化產品發聲的平台，兩岸才能交流。」

誠品原本積極在上海布局，2013年6月與上海中心簽署租賃意向協定，敲定2015年入駐上海中心的52、53層空中大堂及地下一層，預計總面積約6500平方公尺。

2016年底上海中心完工前，誠品提前半年完成內部裝修，但是遲遲無法開幕，上海中心安檢拖了一年多，誠品等不到開幕，就無疾而終了。

台商圈傳聞，主要是上海中心是上海市政府所屬國企經營，官方認為文化地標的代表性，必須有一定的官方立場。再加上，2016年台灣政黨輪替，當前的兩岸關係下，只能取捨。

上海中心大廈完工後三年來，傳聞中的最高書店品牌換了一大圈，始終沒下文，直到朵雲書院旗艦店拍板入駐上海中心52層，昨天開張揭幕。

中國最高的書店「朵雲書院」開幕，成為上海第一的空中文化地標。 取自朵雲書院官方微...
中國最高的書店「朵雲書院」開幕，成為上海第一的空中文化地標。 取自朵雲書院官方微博
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