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神農架金絲猴探秘 家庭制度竟有如上演宮廷劇

2019-08-13 08:00聯合新聞網 記者 徐惠菁／即時報導

神農架金絲猴又名「仰鼻猴」，體型碩大、毛色金黃，頭髮偏金紅色。記者 徐惠菁／攝影
神農架金絲猴又名「仰鼻猴」，體型碩大、毛色金黃，頭髮偏金紅色。記者 徐惠菁／攝影
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武漢神農架林區以豐富原始林區及生態吸引遊客探秘，其中最吸睛的，當屬自然保護區內的美麗精靈──金絲猴，毛色金黃柔軟、性情溫和的金絲猴，已被列為中國大陸國家重點保護動物名錄，與貓熊一樣同屬「國家一級保護動物」，身價不凡。

神農架的金絲猴在分類上屬於川金絲猴的亞種，又名「仰鼻猴」，體型碩大、毛色金黃，頭髮偏金紅色。金絲猴都分布在亞洲，而神農架是世界金絲猴地理分布的最東端，主要分布於千家坪、金猴嶺和大龍潭三大山系。1970年代金絲猴的發現，直接助推神農架自然保護時代的到來，自1990年至今，規模從500餘隻上升到1300隻，棲息地面積從130平方公里增加到280平方公里，實現保育有成的「雙翻倍」成績。

金絲猴為典型的群居動物，社群結構由很多家庭單元和全雄單元構成，社群組織嚴密，等級分明。一個社群單元少則20-30隻，多則300-500隻。其中，全雄單元是牠們的軍事組織、站崗放哨，保衛金絲猴部落，負責偵察探險，策劃組織遷徙。

根據神農架金絲猴保護與研究中心解說員說明，在金絲猴的部落中，沒有「猴王」這個頭銜只有「家長」（指經過爭鬥勝出的成年雄猴），實行一夫多妻制，雖說是一夫多妻，實際上元配只有一個，其他都是妾，且不准其他雄猴覬覦。「家長」必須保護家庭成員、維護團結、並擔負繁衍責任，必須永遠保持警覺。金絲猴約莫3歲半即已成熟可生孕，每次懷孕期約6個月。

金絲猴屬於群居動物。記者 徐惠菁／攝影
金絲猴屬於群居動物。記者 徐惠菁／攝影
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在金絲猴的家庭中，當雄性小猴長到3、4歲時，家長就會將牠「逐出家門」趕到全雄單元去，有點像人類家庭「防啃老」的舉動。全雄單元裡全數皆是雄性的青年猴，等到青年猴長至6歲左右更成熟時，就可以挑戰「家長」，但是並不會挑戰自己的原生家庭，而落敗的「家長」就得進入全雄單位當個老兵。

據神農架金絲猴保護與研究中心野外監護巡視員方吉喜表示，目前神農架保育基地內約有95隻金絲猴，完全是自然繁殖而來，保育基地採野放觀察方式維護，不干預金絲猴本身的生活方式，僅提供傷病救治及冬季餵食。他表示，金絲猴容易因樹間跳躍、打架受傷，這時，就必須提供協助，將受傷的猴子送到保育區的醫療中心。餵食方面，夏天猴子有嫩葉可吃，較不缺食物，但冬天時因風雪導致食物缺乏，須一天餵食兩次。

金絲猴的叫聲在不同的狀況下也各有功用，例如遇敵人會出聲示警趕快上樹、成員行動太慢遭丟包時，也會呼叫同伴等待，吃飯時、覓食時也會有不同叫聲，常使用的叫聲約有5種。目前，保育基地研究人員已解碼了金絲猴18種語言、105種行為。

圖為省台辦新聞處處長伍洋（右）、武漢市台辦副主任馮錦（左），帶領海峽兩岸媒體荊楚...
圖為省台辦新聞處處長伍洋（右）、武漢市台辦副主任馮錦（左），帶領海峽兩岸媒體荊楚行與會人員參訪神農架金絲猴保護基地。記者徐惠菁／攝影
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神農架金絲猴保育基地非屬景區，平時不對外開放，須經特別審批核可才有機會與金絲猴近距離接觸。在進入保育基地前，必須先穿上專用的「迷彩衣」，除了防護人與動物間的相互病毒感染，偽裝成大地色彩的迷彩衣也較不會驚擾金絲猴，謹記「不要餵食」。

神農架被美國地理雜誌評為「人一輩子不得不去的地方」，如果有機會走進神農架，千萬不要忘了探訪美麗精靈金絲猴，牠萌萌的表情一定能融化你的心。

金絲猴生性溫和。記者 徐惠菁／攝影
金絲猴生性溫和。記者 徐惠菁／攝影
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神農架金絲猴保護基地工作人員餵食金絲猴。記者徐惠菁／攝影
神農架金絲猴保護基地工作人員餵食金絲猴。記者徐惠菁／攝影
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川金絲猴是典型的森林樹棲動物。記者 徐惠菁／攝影
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