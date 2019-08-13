兒童免票 上海「身高兼顧年齡」

2019-08-13 02:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海越來越多的景區景點已實施「身高兼顧年齡」的人性化票價規則，惠及更多未成年人。目前有20多家知名景區實施人性化票價，包括上海科技館、上海野生動物園、上海中心大廈上海之巔觀光廳、豫園、廣富林文化遺址等。

新華社報導，上海中心大廈相關負責人表示，上海中心每天約接待按身高須買票、按年齡則無須買票的兒童為30至40名，今年7月1日迄今，全新的「身高兼顧年齡」票價規則（身高超過1公尺或者年齡超過3歲才需購票），累計讓近千名高個兒童享受了免票福利。

上海歡樂谷和上海海昌海洋公園相關負責人也表示，今年暑假新接待了更多按年齡無須買票的兒童遊客，孩子有更多樂趣，父母也省錢省心。

攜程旅行網此前預測，今年暑期親子遊仍是主流，帶孩子出行的父母佔旅客比重超過三成；兒童遊客較去年同期增長了50%。

親子遊「爆棚」使兒童票價成為社會關注的熱點話題。今年6月，長三角消保委聯盟開展的景點兒童免票規則聯合消費調查顯示，長三角已成為62.3%的消費者親子出遊的首選目的地；但區域內大多數景點以兒童身高作為免票標準，採取身高兼顧年齡的景點僅6.2%。

國家衛生健康委員會2018年6月發佈的標準顯示，中國7歲兒童身高的中位數已經超過1.2公尺，12歲兒童身高中位數超過1.5公尺；而國內很多景區、公園沿用一直以來的身高標準，免票身高線多為1.2-1.3公尺，優惠票身高線多為1.4-1.5公尺。

「原有門票規則與當時中國孩童的身高狀況匹配。但是，隨著中國家庭收入水平提升以及健康中國戰略的實施，中國青少年營養狀況更好，更多孩子開始年齡不達標、身高卻超標，讓原有的票價規則過時了。」上海科技館相關負責人表示。

這一狀況正在改變。長三角消保委聯盟倡議區域內景點推行兒童免票身高與年齡兼顧，得到滬蘇浙皖240多家景點企業的積極響應，包括江蘇周莊古鎮，浙江西溪濕地，安徽西遞景區、黃山風景區等。