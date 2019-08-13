江西安義 保留百棟明清古宅

2019-08-13 02:10 聯合報 新華社



江西省安義縣石鼻鎮水南村擁有千年古村群，古村群保留有120多棟相對完整的明清古宅，先後被評為中國歷史文化名村、全國農業旅遊示範點、江西十大最美鄉村之一。