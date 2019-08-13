雲南做好「五通」 走出獨特道路

2019-08-13 02:10 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國國務院新聞辦公室12日舉行「新時代高質量跨越式發展的雲南答卷」發佈會。雲南省省長阮成發說，雲南做好政策、設施、貿易、資金、民心“五通”文章，在中國構建陸海內外聯動、東西雙向互濟的開放格局中闖出了一條獨特的路子。

中新社報導，政策溝通方面，雲南面向南亞東南亞的朋友圈越來越大。據悉，雲南與南亞東南亞11個國家33個城市締結了友好關係，與9個國家建立了11個雙邊多邊地方合作機制。

設施聯通方面，中越、中老、中緬國際通道高速公路境內段已經全面建成通車，中越鐵路境內段建成通車，中老鐵路全線開工建設，中緬鐵路境內段加快建設，與南亞東南亞國家的通航點數居全國前列。瀾滄江、湄公河國際航運通道實現了集裝箱運輸零突破。中緬、中老光纖傳輸設施投入使用，國際通信服務覆蓋周邊8個國家，與越南、老撾、緬甸實現了局部電力聯網，中緬油氣管道建成使用。

貿易暢通方面，覆蓋南亞東南亞的經貿合作全面升級。簽證、通關和運輸便利化水平不斷提高。四年來面向南亞東南亞國家和地區出入境貨運量、貨值年均分別增長31.4%、22.8%。

資金融通方面，雲南在全國首批試點個人全部經常項下跨境人民幣業務，與800多家境外銀行機構暢通跨境清算渠道，成立了全國首家中緬貨幣兌換中心，跨境人民幣業務覆蓋境外90多個國家和地區，累計結算額突破4800億元人民幣。 民心相通方面，溝通南亞東南亞的民心橋樑更加穩固。雲南實施了一批減貧、救災等國際項目，持續在緬甸、老撾等國開展「光明行」活動。雲南的廣播電視節目在老撾、柬埔寨落地，在滇留學生人數居全國第8位，已經成為南亞東南亞國家來華留學的重要目的地。雲南還建立了12個國家級國際科技合作基地。

阮成發表示，雲南長期以來是中國通向南亞、東南亞國家和地區的陸路門戶，與南亞、東南亞國家地緣相近、文緣相通。下一步雲南將系統謀劃更高水平對外開放，深入服務和融入一帶一路建設。