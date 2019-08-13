福建寧德 獲「大黃魚之都」美譽

2019-08-13 02:10 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國漁業協會11日在福建寧德市授予該市「中國大黃魚之都」稱號。

寧德市副市長黃國璋表示，歷經30多年的發展，2018年全市大黃魚育苗量已超過20億尾，產量達到14.65萬噸、約佔全國產量的80%，產業產值超過100億元人民幣，直接從事大黃魚養殖、加工的共有10多萬人。

中新社報導，位於福建東部沿海的寧德市，海域面積4.46萬平方公里，沿海岸線從北到南有20多個港灣，擁有世界級天然深水良港三都澳。三都澳官井洋，是中國唯一的大黃魚內灣性產卵場。但20世紀70年代因濫捕，大黃魚資源幾近枯竭。

20世紀80年代中期以來，以劉家富為代表的寧德市水產科技工作者，歷經15年時間研究，突破了大黃魚人工育苗與養殖關鍵技術。20世紀90年代末形成產業規模，並向沿海縣市及浙江、廣東等地輻射，瀕臨枯竭的大黃魚重新回到百姓餐桌。

數據顯示，目前寧德市大黃魚人工養殖已發展到40萬箱，成為全國最大的大黃魚商品魚生產、苗種繁育和產品出口基地，出口市場遍佈美國、歐盟、日韓、東南亞、澳洲、非洲等28個國家和地區。

近年來，寧德市出台《寧德市人民政府關於支持和促進海洋經濟發展九條措施》《寧德市加快推進“寧德大黃魚”品牌建設實施方案》等政策，對大黃魚產業進行扶持。同時對三都澳現有漁排進行升級改造，推廣塑膠漁排、抗風浪深水大網箱、養殖工船等，引導大黃魚產業鏈向健康有序方向發展。