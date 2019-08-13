河南許昌／河南省非遺 順店剌繡

2019-08-13 00:50 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／河南許昌報導



順店刺繡非遺傳人康傳珍，現場刺繡「打鐵花」。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 許昌禹州市西部的順店鎮，素有「華夏鑄造第一鎮、中原刺繡第一鄉」美譽，先後被命名為「河南省藝術之鄉」、「中國民間文化藝術之鄉」，順店刺繡是河南省非物質文化遺產。

享譽「中原刺繡之鄉」的順店，以精美刺繡聞名天下，素有「家有千串錢，不如順店繡品一件」之說。順店剌繡特色為平整細膩、色彩鮮艷和諧，針法多變。

順店刺繡非遺傳人康傳珍，繡出蕃茄上水珠，活靈活現。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 順店刺繡始於宋代民間傳統手工工藝，至明朝繁榮時期，僅鎮區就有數十家絲貨行、染坊，數百家機戶、上千架織機，數千名織工、繡工。「綠絲紅綢銀飄帶，如林繡女飛針忙。」堪稱當時絲織刺繡產業興盛的生動寫照。

至康熙年間，沿許洛故道，刺繡作坊、店鋪綿延5、6里，到乾隆年間，絲織刺繡業達到鼎盛，鎮區西北部由70餘家商號捐建的山西會館，便是歷史的明證。順店鎮已發展成為長江以北最大的絲繡品產地，和刺繡產品交易市場。

順店刺繡技藝省級代表性傳承人、非遺傳人、許昌市工藝美術大師康傳珍，在她的工作坊向記者示範刺繡，作品名為「打鐵花」。康傳珍說，將熱忱投入作品裡，把專業傳承給學生。為了繡出蕃茄上凝聚的水珠，她一連好幾天起個大早，跑到田裡，仔細觀察晨曦裡紅蕃茄皮上的露珠，包括光澤、厚度、影子、反射等，都要仔細記下，才能繡出逼真的作品。康傳珍還以刺繡培訓學校為平台，幫助農村婦女脫貧。作坊的學生們充滿熱情活力，自信滿滿地展秀作品。