河南許昌／曹魏古城 再現三國風采

2019-08-13 00:50 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／河南許昌報導



曹魏古城，再現三國風采。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 許昌市魏都區的「曹魏古城」，以樓榭重重再現帝都繁華，古巷深深重展三國風采。

曹魏古城以護城河為界，分為核心區和協調區兩大區域，總體形成「一軸一環六區」的功能分區。「一軸」即以春秋樓、曹丞相府等歷史文化遺址為核心，形成貫穿南北1.3公里長的曹魏中軸；「一環」即以水為脈，依托建成的護城河生態景觀資源，打造5.3公里長的環護城河曹魏風情帶。「六區」是民俗文化風情區、文化休閒生活區等。

宏偉壯麗的南城門左右兩側，以關羽和曹操大型浮雕，歡迎遊客進城。城裡的曹魏古城中軸步行街，全長1.3公里，是由老城區最繁華的街道南大街修復而來。秉承「統一風格、一樓一景」的原則，為求街景和諧，建物顏色不超過3種，把曹魏文化融入每棟建築，做到一棟樓就是一個曹魏故事，延續歷史文脈，重現三國城市榮景。

曹魏古城步行街建築，一棟樓就是一個曹魏故事。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

由南至北分為關聖春秋、文達天下、魏武英豪、銅雀花苑四大旅遊文化板塊。古街兩邊的悟真照相館、青梅煮酒樓、九真堂藥館、杜康樓、漢服衣坊、古鐘表行，還有路邊的泥人鋪、糖人攤，地上的石雕畫、古風磚，處處展現濃郁的漢風韻味，呈現「重重樓榭，商賈雲集；深深巷陌，遊人如織。」的風貌。

「杜康樓」以酒類的創始人杜康來命名，曹操曾在「短歌行」寫道：「何以解憂，唯有杜康。」這座樓以環保建築理念，多採用木質材料，彰顯漢代建築簡單、大氣的風格，古色古香，吸引許多遊客駐足拍照。