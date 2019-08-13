河南許昌／灞陵橋 關公辭曹挑袍 忠義聞名天下

2019-08-13 00:51 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／河南許昌報導



灞陵橋，因關羽辭曹挑袍而聞名。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 橫跨許昌西郊石樑河之上的「灞陵橋」，因關羽辭曹操挑袍處而聞名天下。

灞陵橋，原名八里橋，在許昌市城西4公里的清泥河上，原橋為三孔青石橋，始建年代無從考察。據1991年對原橋遺址的挖掘清理，橋基為元代構件，上部為明、清建築。原橋青石灰磚結構，橋上遺留構件有石雕欄板、戲水龍頭、望橋、石獅、石猴等，現存放在關帝廟內。

灞陵橋屹立「關公勒馬挺風」巨像 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 建安五年（西元200年）春，曹操俘關羽至許都，禮之甚厚。但關羽不忘舊主，掛印封金，辭曹歸劉，由此開始了過五關斬六將、千里走單騎的英勇壯舉。「三國演義」描述，曹操不但不准部下追殺關羽，還親自率領部將趕到灞陵橋頭，給關羽贈袍送金，為其餞行。而關羽恐其有詐，便立馬於橋上，用刀尖挑錦袍披掛身上，勒馬回頭答謝後，下橋往北，順官道而去。

到了建安十三年（西元208年），孫、劉聯合，火燒赤壁，曹操83萬大軍一敗塗地，最後只帶數十騎落荒而逃。恰逢關羽伏兵華容道，為報昔日之恩，放了曹操一條生路。「關公辭曹」的故事，既表現了關公「忠義」之情，也顯示了曹操愛才之心。清代許州知州甄汝舟有詩贊曰：「野水洄堤浸柳條，道旁殘碣記前朝。長髯勒馬橫刀處，萬古英風八里橋。」

1990年重新修建了這座仿漢觀賞橋。橋長121公尺，單拱雙柱，支頂拱體。青石欄板上浮雕仿漢畫像，內容有歷史典故、神話傳說，大多是反映漢代農桑狩獵、民俗天像等現實生活。

東閱台的正中入口處，屹立有青石堆雕的「關公勒馬挺風」巨像，通高9公尺，呈現凌空立馬，虎視中原之勢；東閱台還有明末大將左良玉手書「漢關帝挑袍處」古碑，氣勢磅礡，筆法流暢，一氣呵成。

為紀念關羽灞陵橋挑袍而建的「許昌關帝廟」，是全大陸與關羽真跡有關的八大關廟之一，整體建築為三進院九殿一閣。沿中軸線自南向北，依次有青石橋、山門、儀門、拜殿、漢壽亭侯大殿、春秋閣，是許昌境內保存最完整的古建築群。

「漢壽亭侯大殿」是敬奉關羽的主殿，建於清康熙年間，正殿有曹操與關羽的塑像，在大陸是絕無僅有的，是謂「天下關廟皆貶曹，許昌關廟奉曹操。」「桃園」位於廟東側，重現劉、關、張桃園三結義。