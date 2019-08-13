河南許昌／春秋樓 關帝廟主體建築 關羽秉燭夜讀「春秋」處

2019-08-13 00:52 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／河南許昌報導



春秋樓，因關羽「秉燭讀春秋」而得名。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 「聞聽三國事，每欲到許昌。」位於河南省中部的許昌市，別稱「蓮城」，是歷史文化名城。東漢末年，曹操挾漢獻帝劉協到許縣，此地因此成為東漢的實際首都。曹丕建立魏朝時，定都洛陽，取「漢因許而亡，魏因許而昌」之意，將許縣、許都改稱許昌，沿用至今。許昌作為漢獻帝舊都和魏國五都之一，著名的三國遺蹟遺址有80多處，或與三國史實有關，或與三國人物有關，或與三國傳聞有關。

說三國，離不開漢魏；說漢魏，離不開許昌。曹操雄踞許昌25年，使許昌成為中國在三國時代的文化中心。春秋樓位於許昌中心，「主角」是關羽。

春秋樓內彩塑關羽夜讀「春秋」坐像，形象逼真威武。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

據「三國志·蜀書」記載：「建安五年，曹公東征，先主奔袁紹，曹擒羽以歸，拜為偏將軍，禮之甚厚。」在此史實基礎上，「三國演義」作了詳盡描寫：為保護甘、糜二皇嫂的安全，關羽在「土山三約」之後歸附曹操。曹操賜給關羽府宅一處，讓關羽與二皇嫂共住。關羽分一宅為兩院，皇嫂居內院，關羽隻身在外。院中有樓，為關羽秉燭達旦夜讀「春秋」之處，即春秋樓也。

春秋樓是許昌十景之一，春秋樓古建築群，始建於元代至元年間，外院中軸線上依次有雉門、鐘鼓樓、春秋樓、刀印樓、關聖殿等，內院有問安亭，甘、糜二後宮，掛印封金堂及附屬建築；西與文廟毗鄰，總占地面積約30畝，是三國旅遊線上的重要旅遊景點。

春秋樓是關帝廟的主體建築，磚木結構，重簷歇山式，高達30公尺，殿頂覆蓋綠色琉璃瓦，面闊三間，周圍16根廊柱。建築結構嚴謹，造型大方，廓軒昂然，為該廟的最高建築。有彩塑關羽夜讀「春秋」坐像，形象逼真。兩翼有刀樓和印樓，藏有關羽的青龍偃月刀和漢壽亭侯印。

關聖殿，歇山式高台建築。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

春秋樓下有兩通石碑，一通是明景泰六年所立「關王辭曹操之圖」石碑，上為關羽辭曹操書原文，下為關羽辭曹操圖；關羽勒馬橫刀，大義凜然，正向曹操揖別，圖案線條清晰流暢，人物形象栩栩如生。另一通傳為唐畫聖吳道子所畫關公像，為劉宗周翻刻。關羽騎赤兔馬，提偃月刀，雙眸放光，長髯飄撒，氣宇軒昂，大有一呼即奔之勢，威武雄壯。上述兩碑文筆俊逸，書法冠絕，刻技精湛。

「關聖殿」頂飾黃色玻璃瓦，漢白玉欄板，青石鋪地，內塑15公尺高的關公塑像，堪稱全大陸室內最大關羽像，還有關平、周倉、王甫、廖化塑像。殿外四角重檐攢火式建築「刀樓」，是存放關羽青龍偃月刀之處；「印樓」是存放關羽漢壽亭侯大印之處。

「問安亭」是關羽晨夕向二位皇嫂請安的地方。在問安亭和甘、糜二夫人住宅之間，有座竹林遮掩的假山池塘，名為「雷池」。關羽為避嫌，每天請安絕不跨過這座小池，只在問安亭遠拜。後人把這段故事尊為君子「不越雷池一步」。