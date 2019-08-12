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香港機場示威者陸續離開 示威者已少三分之二

利奇馬侵襲誤報山東「全省人死亡」 騰訊視頻致歉

2019-08-12 19:16聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

超強颱風「利奇馬」昨晚（11日）8時50分在青島沿海再次登陸，在山東省已有165...
超強颱風「利奇馬」昨晚（11日）8時50分在青島沿海再次登陸，在山東省已有165.53萬人受災，因災死亡5人、失蹤7人。（香港01照片）
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繼在浙江造成32人死亡的嚴重災情後，超強颱風「利奇馬」昨晚（11日）8時50分在青島沿海再次登陸，在山東省已有165.53萬人受災，因災死亡5人、失蹤7人。

騰訊視頻今日（12日）上午推送（App Push）災情消息時，卻誤報利奇馬颱風導致山東「全省人死亡」，引起不少大陸網友嘲諷和議論。

根據新浪微博，今日上午11時左右，騰訊視頻推送一則消息，稱「山東省應急廳消息：颱風利奇馬已致全省人死亡，7人失蹤。」顯然，該消息應為操作失誤，導致缺少死亡人數，誤報成山東「全省人死亡」。而實際上，當時山東已確認的因災死亡人數為5人。

事件發生後引起不少大陸網友嘲諷，更有大批山東人在網上「報平安」，表示自己並沒有死亡。不久後，騰訊視頻發出更正後的推送消息，內容為「此前因編輯失誤，消息推送中缺失颱風利奇馬造成的遇難人數，目前遇難人數為5人。」

針對事件，騰訊視頻透過官方微博發文致歉，稱其推送的一則關於山東災情的消息中，因編輯失誤造成文案中遇難人數的缺失，他們發現後已立即更正，「對於產生的不良影響，我們向廣大網友表示誠摯的歉意。在日後的發布工作中，我們一定嚴加審核，杜絕此類錯誤的再次發生。」

在新浪微博中，大陸網友熱議：「作為一個山東人，第一次經歷這麼大的暴雨，第一次被死亡。​」；「一覺睡醒，我以為自己去世了。」；「我是山東人，我沒有死。」「做個山東人太難了，一覺醒來我沒了。」

騰訊視頻今日災情時，誤報利奇馬颱風導致山東「全省人死亡」，引起不少大陸網友嘲諷和...
騰訊視頻今日災情時，誤報利奇馬颱風導致山東「全省人死亡」，引起不少大陸網友嘲諷和議論。（香港01照片）
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利奇馬颱風失蹤

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