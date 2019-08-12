利奇馬登陸山東5死7失蹤 經損15億人民幣

2019-08-12 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



11日晚，颱風「利奇馬」從山東黃島二次登陸，暴雨持續，登陸時中心附近最大風力達到9級。

12日上午，山東省應急廳發布消息，全省應急管理系統根據報災系統統計，截至8月12日5時50分，受今年第9號颱風「利奇馬」影響，災情涉及濟南、青島、淄博、棗莊、東營、煙台、濰坊、濟寧、泰安、日照、臨沂、德州、聊城、濱州14市79個縣（市、區）的522個鄉鎮（街道）。據初步統計，全省受災人口165.53萬人，因災死亡5人、失蹤7人，全省緊急轉移安置人口18.38萬人，農作物受災面積175.4千公頃，倒塌房屋609間，直接經濟損失14.75億元，其中農業損失9.39億元。相關災情數據正在進一步統計中。

據星島日報網，颱風「利奇馬」的中心今天（12日）早晨5點位於山東省濰坊市昌邑縣近海海面上，外圍最大風力有9級，預計「利奇馬」將在山東半島北部到萊州灣附近迴旋，爾後轉為北偏東方向移動，強度逐漸減弱。

受「利奇馬」影響，山東多地出現風雨。山東淄博張店區南定鎮老第四砂輪廠宿舍區西邊圍牆坍塌，造成洪水倒灌進居民家中。轄區消防人員接警後迅速趕往現場，發現整個小區大約80餘戶一樓和地下室全部被淹，有部分人已經自己逃出，但現場還有50多名老人因行動不便被困家中。