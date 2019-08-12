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全都錄！女子半夜電梯內嗯嗯 管理員：可能夢遊

2019-08-12 13:02香港01 記者安祖娜／報導

女子蹲下便解期間，一名男子正上前要進入電梯內。圖擷自香港01
女子蹲下便解期間，一名男子正上前要進入電梯內。圖擷自香港01
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突然人有三急的確難以忍耐，但總不能隨處解決。黑龍江一名女子日前疑難忍肚痛，半夜於一屋苑的電梯內蹲下大便，過程遭監視器拍下。屋苑管理處職員至清晨才發現事件，懷疑女子是夢遊才作出相關行為，又稱未能確認她是否屋苑住客。

事發前晚（9日）半夜3時，一名身穿深色上衣的女子進入哈爾濱一屋苑的升降機，突然旁若無人般蹲下並脫下褲子，就地於電梯內一角落大便，完事後更「做好準備」拿出放於褲袋的紙巾清理，將紙巾扔在地上後，再施施然站起，過程不足一分鐘。女子整理衣服後曾抬頭望向升降機上方，未知她是否得知電梯內裝有監視器。

女子乘搭電梯時突然脫褲蹲下便解期間，詎料另一男子正想入電梯，場面尷尬。

屋苑管理處的負責人證實事件，稱工作人員當日清晨才發現升降機內有排泄物，已即時安排清潔工清理乾淨，「擦了，也灑消毒水了」，估計對電梯運作不會造成大影響。負責人又指，暫未能確定女子是否該屋苑的住客，懷疑她當時正在夢遊，才會作出相關行為。

內地網民紛紛批評涉事女子行為不文明，直言「隔着屏幕都覺得噁心」，「這樣的人太多了，地鐵佔座，公共場合扔垃圾，吸煙，不能說哪的人素質低，只能說這個人她的素質低」。亦有網民「曲線」稱「我覺得電梯設計商應設計一種電梯有衛生間的」，「至少她有拿紙巾啊」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

電梯黑龍江

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