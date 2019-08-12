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反送中／11大專院校學生會即日發起無限期「三罷」

2019-08-12 11:54聯合報 記者羅印冲╱即時報導

香港反送中局勢升溫，11間大專院校學生會今天發表聯合聲明，呼籲市民即日起無限期「三罷」（罷課、罷工、罷市），直至涉嫌濫權濫暴的警員受法律制裁，和政府回應反對修訂逃犯條例人士的五大訴求為止。

據星島網報導，聲明還呼籲市民響應行動，由今天起，每日下午1時到機場參與集會。

參與聯合聲明的11個學生會，包括香港大學學生會、香港演藝學院學生會、香港城市大學學生會、香港科技大學學生會、香港公開大學學生會、嶺南大學學生會、香港中文大學學生會、香港樹仁大學學生會、香港教育大學學生會、香港恒生大學學生會、香港浸會大學學生會。

聲明呼籲市民「三罷」，直至涉嫌濫權濫暴的警員受法律制裁。取自星島網
聲明呼籲市民「三罷」，直至涉嫌濫權濫暴的警員受法律制裁。取自星島網
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