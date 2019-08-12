反送中／11大專院校學生會即日發起無限期「三罷」

2019-08-12 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



香港反送中局勢升溫，11間大專院校學生會今天發表聯合聲明，呼籲市民即日起無限期「三罷」（罷課、罷工、罷市），直至涉嫌濫權濫暴的警員受法律制裁，和政府回應反對修訂逃犯條例人士的五大訴求為止。

據星島網報導，聲明還呼籲市民響應行動，由今天起，每日下午1時到機場參與集會。