登神農壇尋根祈好運 感受牛首人身巨像近距離震撼

2019-08-12 08:00 聯合新聞網 記者徐惠菁／即時報導



神農壇。記者徐惠菁／攝影 分享 facebook

湖北武漢避暑聖地「神農架」除擁有珍貴的原始林區，還有許多依天然生態、地理特色、人文風情相繼開發出的豐富景區，其中，「神農壇」即為詮釋神農架由來的標誌性景區，也是海內外炎黃子孫祭祖的聖地，為一充滿天地靈氣的福澤之地，「不到神農壇，枉來神農架」，來到神農架千萬別錯過到此一遊。

神農壇位於神農架林區木魚鎮南面6公里處的小當陽村，為彰顯神農文化及神農精神，於1997年正式建成，高21公尺、寬35公尺的巨型神農氏塑像與千年古杉相擁而立，景致恢宏壯觀，景區四周群峰爭奇，入口處一對巨大牛角，十分醒目。

神農壇景區入口處是一對巨大牛角，十分醒目。記者徐惠菁／攝影 分享 facebook

依山而建的神農壇，分為天、地二壇，天壇供天子祭祀，正中處聳立著巨型牛首人身神農氏塑像，雙目微閉，似在洞察世間萬物；天壇下為地壇，外圓內方的造型，象徵古時天圓地方的思維。地壇台前安放香爐，鐘鼓分設左右，台中設九鼎八簋，台後鑲嵌大理石雕，展現炎帝神農的豐功偉業。祭祀儀式定於每日早上09:09進行，人人都可向炎帝祈福，毋須還願。

地壇台中設九鼎八簋禮器。記者徐惠菁／攝影 分享 facebook

根據景區解說員陳宗榮小姐說明，九鼎八簋是中國自考古發現以來，規格最高、規模最大、體型巨大的禮器，相傳是大禹收九牧之金，鑄成九鼎收於荊山之下，原本只是炊具的鼎（鍋）與簋（碗），自周朝之後，九鼎八簋被賦予了國家的涵義，象徵中央集權。

解說員也表示，地壇的方形五色石廣場，分別象徵著金（白色）、木（綠色）、水（黑色）、火（紅色）、土（黃色）五行，據說如果知道自身五行缺項，即可往缺少的顏色石上踩，有著祈求健康平安的寓意，倘若不知缺哪一項，也可以直接踩中間的黃色（土），因為土生萬物，對所有人都通用。

神農壇祭祀儀式定於每日早上09:09進行。圖為省台辦新聞處處長伍洋（右四）、武漢市台辦副主任馮錦（右五），帶領海峽兩岸媒體荊楚行與會人員進行祭祀儀式。記者徐惠菁／攝影 分享 facebook

至於，為何神農像會放在正門處？據說是有風水考量的。她表示，神農像的左邊山峰，形狀像隻大象，旁邊兩座凸起的山峰就像是駱駝的兩個駝峰，而駱駝旁的另座山峰也像大象，形成古時所謂「二象抬駝」的風水寶地，故立像於此。

另外，神農壇往天壇上的石階還暗藏著數字密碼。石階總數為243階，中間分為5個小平台，每個部分都是9的倍數，靠近天壇天子祭祀之處，是9的5倍，有「九五之尊」涵意，依次往下分別為9的6倍、7倍、8倍及1倍，暗含著「九九歸一」，總數243階分拆相加2+4+3=9，整個台階都與9有關。

解說員還提醒祈福時注意事項，登天壇記得要從右方「明道」向上，從左方「官道」下來；如果想於地壇擊鐘鼓求平安，也要謹記「3鐘9鼓」口訣，鐘只能敲3下、鼓9下，千萬別搞錯。

神農壇祭祀儀式定於每日早上09:09進行。圖為省台辦新聞處處長伍洋（右四）、武漢市台辦副主任馮錦（右五），帶領海峽兩岸媒體荊楚行與會人員進行祭祀儀式。記者徐惠菁／攝影 分享 facebook

景區內另一重點參觀主題為千年杉王，是一株樹高達48公尺、樹徑2.8公尺的鐵堅杉，歷經千年依舊挺拔而立，樹上掛滿了許願繩，承載著眾人的祈願。

神農壇景區內還有神農本草園、二十四節氣園、神農架中草藥博物館等主題區，旅遊四季皆宜，209國道從旁經過，交通便利。建議一生一定要走一趟神農壇，到福澤之地祭祖求好運，感受巨大神像、千年古杉近距離震撼。

第十三屆海峽兩岸媒體荊楚行團員合影。記者徐惠菁／攝影 分享 facebook

祭祀文。記者徐惠菁／攝影 分享 facebook

民眾掛滿了祈福牌。記者徐惠菁／攝影 分享 facebook