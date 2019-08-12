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杭州電商 直播火了

2019-08-12 03:37世界日報 中國新聞周刊／楊智傑報導

杭州的直播圈流傳：2017年一位女主播幫一家淘寶皮草新店直播賣貨，5小時賣了7000萬（人民幣，下同），佣金相當於「一夜賺了杭州一套房」。被驚人的財富效應所誘惑，很多女孩從全國各地慕名來到杭州，迫不及待地抱緊這趟高速的「流量快車」，不敢停靠，也不問終點。

中新周刊：主播的夏天和風口上的杭州
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0點35分，杭州新禾聯創園區，「淘寶直播一姐」薇婭的直播間燈火通明。

「3，2，1……48塊兩瓶，直接拍！」薇婭和助播琪兒對著鏡頭賣力介紹最後一件商品，日本進口內衣洗滌劑，價格比日本藥妝店還要便宜12塊錢。

5.5小時 訪問量522萬次

坐在角落的技術人員聽到指令在直播頁面掛上鏈結，1分鐘內商品售罄。手機螢幕左上角顯示，過去的5個半小時中，訪問量累計達522萬次。

中新周刊：主播的夏天和風口上的杭州
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熬夜的不只薇婭和她的粉絲。她所在的這片開放式園區，位於杭州城東的九堡，只用了兩三年時間，從一片荒地蛻變為商業中心。這些像雨後春筍一樣冒出來的寫字樓裡，夜晚才是最繁忙的辦公時間。這裡聚集著眾多淘寶直播的主播，每晚六、七點開始工作，凌晨下播——熬夜是常態，夜晚是直播的黃金時段，人們有時間，在工作了一天後充分釋放消費欲望。

3.5倍 電商直播數狂飆

三年來，早期的秀場和遊戲直播式微，電商直播卻迎來爆發式增長。2018年，淘寶直播月增速達350％，快手、抖音、騰訊等相繼進軍電商市場。2019年，直播成為電商流量枯竭後的最大風口，「電商之都」杭州，最早、也最為深刻地感受著這個新風口帶來的變化。

像薇婭一樣的主播從全國各地趕來，大部分是年輕的女孩。孵化機構、直播機構和工作室在這裏紮堆，尋找下一個薇婭或李佳琦。傳統服裝市場也在快速改造和轉型，新建直播間成了標配。

中新周刊：主播的夏天和風口上的杭州
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直播節奏緊湊，不到6個小時，薇婭需要介紹60個貨品，同時穿插多次抽獎。薇婭精力集中，語速飛快，做主播三年，從未在直播中去過廁所。主播不能離開畫面，是所有主播的共識，主播不在，消費者可能會被其他直播吸引。在直播中，流量即王道。

1小時內 引導成交2萬單

三年前，薇婭在廣州經營著兩家天貓女裝店，她深知流量可貴，從線下服裝店轉做電商，後來投入淘寶開直播，薇婭團隊想出對策，在相同的時間內賣更多的單品。於是坐在直播間的薇婭穿戴搭配好的眼鏡、耳環、項鏈、戒指、手鐲、T恤、短褲和鞋子，每件產品都以成本價直接展示，一個小時內引導成交2萬單，這成為薇婭的轉折之戰，也讓團隊驚醒：電商直播擁有核彈級的帶貨能力。

「限時、限量、限價三者疊加，粉絲受不了就會下單了。」淘寶直播平台MCN機構負責人新川一語道破。

高性價比刺激粉絲衝動消費，讓主播數錢數到手軟。一位業內人士介紹，一般主播會按照每天賣的鏈結數收費，頭部主播單個鏈結報價1萬~2萬，即廣告費。

除此之外，每售出一件產品，商家要給主播10％~30％的佣金，由阿里平台、機構和主播三方分享。

直播圈競爭激烈，沒有休息，更談不上生活，但每一個身處其中的主播都在用力狂奔，誰也不甘心慢下來。

619萬 粉絲量驚人

一位直播機構工作人員說，淘寶直播會考核主播的活躍度，如果主播連續幾天不更新，粉絲此後將不會收到主播更新的提示，主播便失去了最重要的流量入口。

焦慮感湮沒著這個行業，沒有人知道風口會在哪一天突然塌陷，唯一能夠把握住的只有當下。如今，李佳琦的粉絲已經超過590萬，薇婭619萬，遠超於其他主播，但是他們就像不斷被人擰緊的發條，根本停不下來。

在杭州的直播圈流傳最多的故事是：2017年，薇婭幫一家零粉絲的淘寶皮草新店賣貨，5小時直播賣貨7000萬，自己所獲佣金相當於「一夜賺了杭州一套房」。很多人質疑這個資料。後來，薇婭在南京的一次公開課上透露，「其實，我們後來有返場，真實資料是1.2億。」

淘寶一姐，年賺3000萬奪7億業績

薇婭是目前淘寶直播第一主播。今年3月，她和團隊前往南韓直播，1天引導消費達1.1億人民幣。

2018年3月，淘寶直播發布一份淘寶主播們2017年的收入情況。32歲的薇婭以年收入3000萬、推動成交7個億的成績位列榜首、遙遙領先，「口紅一哥」李佳琦年收入1500萬，屈居第三。前四名主播的收入都超過千萬，排名第十位的主播，年收入也達680萬。榜單中，李佳琦是唯一男性，其餘都是25歲~32歲間的年輕女孩。

雯雯2018年從廣州慕名來到杭州，很快成為梵維機構的雙面呢大衣主播。梵維的頭部主播茉莉兩年前從北京隻身來到杭州，一無所有，去年11月，她在杭州已有自己的房子。

與秀場直播時代主要依靠打賞獲得收入不同，電商主播主要靠銷售獲得佣金，機構的重要性越來越凸顯。他們一方面服務於C端，孵化和管理更多主播，幫主播打造個人IP和運營粉絲。

更重要的是，機構對接B端，包括淘寶平台和無數品牌商、供應鏈。

根據淘寶直播的公開資料，2018年底，全國淘寶直播機構有600家，杭州占比一半。2019年淘寶直播盛典獲獎的18個機構，10個來自於杭州；網紅聚集，也讓都市快報形容這裡可能是「杭州平均顏值最高的地方」。

今年初，元璟資本和杭州市創業投資協會聯合發布的《2018杭州創業創新觀察》顯示，九堡成為杭州全新崛起的創新區——直播達人創新區域。

「離貨最近」成為電商直播的首要法則。直播機構聚在杭州東部的九堡，正是因為服裝生產廠家都在九堡周圍。一些原本的零售商嗅到商機，也開始投錢租場地，裝直播間，從各個工廠組貨，聲稱自己是供應鏈。但這些大批冒出來的供應鏈，很快在夏天迎來洗牌。一些供應鏈毫無電商經驗，難以應對每一個粉絲的需求，使主播受到粉絲指責，很快被主播們「拉黑」。

直播機構梵維的負責人趙明理表示，從2017年下半年起，淘寶直播增多，商家開始壓低推廣費，最低壓到了原先的五分之一。「我們和主播都沒有合作動力了。」作為應對，梵維從2018年夏天開始自己做供應鏈，挑選適合性價比高、符合旗下主播粉絲定位的產品。

在追求極致性價比、利潤微薄的電商直播生態中，主播和供應鏈就像博弈的兩端：主播希望以最低價格拿到貨，並盡可能抬高佣金分成的比例。而供應鏈則希望盡可能保證商品價格，並降低主播的出場費。

無論主播、機構、供應鏈還是淘寶平台，每一方都希望電商直播中獲益。但這就像一個多人同時顛球的遊戲，目前還在劇烈的顛簸中，找到平衡尚需時日。(中國新聞組整理)

主播淘寶電商

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