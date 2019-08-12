兩岸微流行／暑假「報復性熬夜」

暑假期間，大陸大學生熬夜觀看午夜場電影。 （中新社資料照片） 分享 facebook

近年來，有關大陸年輕人熬夜的話題，網路上已經討論了很多。現正值暑假，大陸一些新的熬夜現象，讓這個老話題依舊熱度不減。

剛剛度過期末考試的緊張情緒，又沒有學業課程的壓力，大陸部分大學生在暑期化身「熬夜族」，以補償平時沒玩夠、玩得不盡興的遺憾。陸媒稱這種現象為「報復性熬夜」，正給大陸年輕人的身體健康埋下不少隱患。

有大陸的大學生坦言，熬夜以後，皮膚變差了、白天沒精力，整個身體都感到不適；還有學生表示，暑假裡「報復性熬夜」把以前的規律作息都打亂了，等開學之後，還不知道多久才能調整過來。

為何「報復性熬夜」會在部分大學生中流行起來？一是晚上活動更加豐富，在家可玩手機、看電影，出門還能吃宵夜、唱唱歌。夏日夜晚，伴著涼風、看看夜景，這樣的享受，可不是每個季節都會有的。

二是平時壓力需要釋放。在學校裡，學生每天要面對繁重的課業壓力，早起早睡才能保持良好學習狀態。可假期就不一樣了，沒玩的遊戲得抓緊體驗，沒看的電影要統統「刷遍」，平時玩得不夠盡興，這時就該好好放縱一番。

雖然能理解「報復性熬夜」的原因，但專家提醒，長期熬夜的危害，不能不重視。好的身體，來自健康生活方式的形塑。不管熬夜的理由有多少，一旦讓這種作息成為習慣，那「報復性熬夜」最終報復的就是自己的健康。學會合理分配時間、堅持運動健身，比什麼樣的熬夜都更能讓年輕人享受生活、釋放身心壓力。