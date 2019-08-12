攜入象牙 廣州白雲機場半年查244件

2019-08-12 00:41 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



今年前7月，廣州白雲機場海關共查獲244宗旅客違規攜帶象牙製品進境案，查獲象牙製品69.5千克，平均每天超過一名旅客因違規攜帶象牙製品被立案調查。

中新社報導，在8月12日第八個「世界大象日」來臨之際，廣州海關所屬廣州白雲機場海關在白雲國際機場T1、T2航站樓進行「不把象牙帶回家」宣傳，並披露上述資訊。

「象牙有三分之一在顱骨裡，盜獵過程非常殘忍。」家住廣州天河的陳先生準備攜妻兒前往肯亞旅遊，陳先生的兒子被海關進出境大廳播放的海關公益廣告吸引，陳先生則與海關關員交流，承諾自覺抵制象牙貿易，不把象牙帶回家。

象牙為禁止進境物品，大陸海關查獲的違規攜帶象牙製品大多來自非洲，以手鐲、手鏈、吊墜等小件工藝品居多。廣州白雲機場海關旅檢一處關員劉燁指出，「現場查獲過旅客將象牙製品藏匿在鞋子、衣服暗袋、奶粉罐、吸塵器、藍牙音箱、行李箱拉桿裡，甚至將象牙製品染色偽裝成木製品，逃避海關監管意圖明顯。」

值得關注的是，有不少旅客違規攜帶象牙進境是因為自身法律意識淡薄，把象牙當作普通紀念品，在境外旅遊或務工期間購買後帶回國內，卻不知這同樣觸犯法律。

為打擊象牙走私，廣州海關在廣州白雲機場打造智慧旅檢，建成覆蓋進出境託運行李的後台行李查驗系統，配合行李追蹤系統和大數據風險分析，精準鎖定高風險行李。海關緝私犬能識別象牙、犀牛角、穿山甲鱗片等多種瀕危物種製品，發揮協查作用。