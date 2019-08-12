四川德陽小學生發明 不讓車悶死人

2019-08-12 00:41 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北-德陽報導



兒童被父母或其他大人遺忘在封閉的車廂內，無法求救、也無力開門，最終因高溫悶熱導致死亡；類似悲劇在各地都有發生，有沒有辦法避免呢？最近，四川省德陽市岷山路小學五年級的學生郭佳怡，發明一種車內高溫自動報警系統，獲得2019年大陸青少年航太實踐活動「創．藝北斗」科學創作活動實物製作一等獎。 郭佳怡和她發明的車內高溫自動報警系統。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook

郭佳怡說，她的創作靈感源於近年來不斷發生的兒童被遺忘在車內、導致窒息死亡的新聞，「要是能在車內安裝一個高溫自動報警系統該多好！」在老師的指導下，她和同學利用課餘時間，不斷製作、改進，「愛兒寶車內高溫自動報警系統」終於誕生。

這個報警系統當紅外感測器監測到車內無人時，顯示幕顯示Nobaby、開發板顯示笑臉圖案；當溫度達到指定溫度以上、紅外感測器監測到車內有人時，顯示幕上顯示hasbaby、開發板顯示哭臉圖案，隨後車內風扇和電機轉動，蜂鳴器開始報警，從而挽救被困在車內兒童的生命。

郭佳怡表示，這套系統安裝有紅外探測模組、溫度檢測模組、降溫裝置、車窗開啟裝置、蜂鳴報警裝置、北斗定位模組等。車主離開後，可以自動監測車內是否有滯留兒童和溫度情況，最大限度減少悲劇發生。郭佳怡的發明在2019年大陸青少年航太實踐活動中嶄露頭角，從近5000份作品中脫穎而出，獲得「創．藝北斗」科學創作活動實物製作一等獎。