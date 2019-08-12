南沙郵輪港 11月航4地

2019-08-12 00:41 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



廣州南沙國際郵輪母港母港將於11月17日正式開港，可停靠目前世界上最大的郵輪。開港當天，歌詩達郵輪「新浪漫號」將首次靠泊南沙，開啟前往日本沖繩、八重山諸島、宮古島及越南峴港為目的地的4條航線。

中新社報導，廣州南沙國際郵輪母港位於廣東自貿區南沙灣區塊，規畫岸線1600公尺。目前建設的一期工程岸線總長770公尺，建成22.5萬總噸和10萬總噸郵輪泊位各1個，計畫年通過能力75萬人次。

與中國大陸正在營運的郵輪母港相比，廣州南沙國際郵輪母港實現了與公交、地鐵、港澳水上客運等交通方式無縫連接，項目距離地鐵4號線南沙客運港站僅約500公尺，是中國大陸首家實現與地鐵無縫接駁的郵輪母港。同時，口岸查驗配合多種海內外先進的智能化、科技化的查驗設備，整體通關效率將較目前提升50%。

目前，南沙國際郵輪母港碼頭工程已進入最後的施工及驗收準備階段，預計於今年10月具備試運營條件。南沙發展郵輪旅遊事業呈良好態勢。今年1至7月，南沙接待出入境旅客26.47萬人次，郵輪52艘次。目前南沙郵輪母港開通了出發日本、越南、菲律賓等地航線9條，郵輪目的地12個，是中國大陸東南亞航線最多的郵輪港口之一。

南沙下一步將藉助探索建設郵輪產業園區和郵輪產業特色小鎮；策畫推出「鄭和下西洋」航線，開通以南沙為母港出發環東南亞的郵輪旅遊航線；加強大灣區城市群之間交流合作，提出探索構建粵港澳郵輪組合母港群合作機制，推動廣州和香港、深圳郵輪母港實現優勢互補和客源互送等。