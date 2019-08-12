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轉型生態旅遊 神農架「三冠王」

2019-08-12 00:35聯合報 記者鄭明傑／湖北神農架報導

大陸唯一以「林區」命名的行政區－神農架，是目前全球中緯度地區保存最完好的原始林區，也是中國大陸第一個獲得聯合國教科文組織人與生物圈保護區網成員、世界地質公園、世界自然遺產品牌的三冠王。

神農架天燕景區飛渡橋，仰望如一道彩虹橫跨天際。 圖／本報神農架傳真
神農架天燕景區飛渡橋，仰望如一道彩虹橫跨天際。 圖／本報神農架傳真
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第13屆兩岸媒體荊楚行，今年到湖北神農架探秘。神農架林區副區長沈紹平介紹神農架概況。

他表示，神農架位於鄂西北部、北緯31度，全區面積3253平方公里，因炎帝神農氏在此搭架採藥而得名。神農架是始祖炎帝農耕文明的開創地，漢民族創世史詩「黑暗傳」的發現地，有中華民族「華中之腎、華中之肺、華中水塔」的美譽。

三個轉變、四個階段

沈紹平談到神農架的發展歷程，如數家珍。他說，神農架經歷了曲折而艱難的歷程，實現了「三個轉變」，即由伐木人向護林人，木頭經濟向以旅遊、農林為主導的生態經濟，深山窮區向生態旅遊名區的轉變。

由1962年至今，大致可以分為粗放開發、有限保護、探索轉型、綠色發展等四個階段；目前神農架已進入科學保護、綠色發展、構建生態文明示範的階段，主要以彰顯生態保護和綠色發展價值，建設世界著名生態旅遊為目的。

沈紹平表示，就現階段而言，神農架為有效在環境保護與經濟發展中取得平衡，透過提升生態效益和發展農村經濟，如輔導在地居民進行產業轉型，種植或培養高經濟動植物如蜂蜜、中醫藥等，提升收入減少，避免生態破壞，重點在於推進旅遊轉型升級、推進產業效益升級、推進生態保護升級、推進民生保障升級等。

神農架核心保護區域，除了特地申請外，不予開放；但開放部分區域，讓民眾能夠更親近了解神農架林豐富的生態與價值。

多樣生物 成產業鏈

神農架的生物多樣性。神農架國家公園科學研究院副院長姚輝表示，神農架有3183種植物、927種真菌、493種脊椎動物、4143種昆蟲。

富有鍶元素的長壽水（地下水），富含多種微量元素及有益礦物質，若是長期飲用，可以改善人體微循環，促進新陳代謝。

原生態的食物，形成了以果、水、蜜、藥、菜、茶為代表的原生態食品產業鏈；品種繁多的中草藥資源，共有3655種，占全大陸中藥資源的1/6以上，是名符其實的「中草藥王國」、「物種基因庫」。

金絲猴最東的族群

神農架一大亮點：金絲猴。 圖／本報神農架傳真
神農架一大亮點：金絲猴。 圖／本報神農架傳真
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金絲猴，是神農架的一大亮點。神農架國家公園科學研究院副院長姚輝介紹，神農架金絲猴為川金絲猴相對獨立亞種，是大陸金絲猴分布最靠東部的區域。金絲猴的發現，直接助推神農架自然保護時代的到來；從1990年至今，神農架金絲猴種群規模由500餘隻上升到1300隻，棲息地面積從130平方公里增加到目前的280平方公里。1996年，金絲猴潛在棲息地範圍納入保護；2002－2005年，相繼增設千家坪保護站，拓建大龍潭野外保護研究基地；2010年獲批准「國家林業局（神農架）金絲猴保護研究基地」。

國家公園保護區

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