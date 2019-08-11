46萬件中國服裝在南韓「剪標」扮韓服 高價賣回中國

2019-08-11 16:35 世界日報 中國新聞組／北京11日電



在中國的電商平台上，經常可以看到來自南韓首爾東大門的品牌服裝，不過最近，南韓關稅廳卻查扣了46萬件、總重139噸被剪標後偽裝成南韓東大門品牌的中國服裝，然後再加價賣給中國消費者。而這些衣服的價值更是高達人民幣3150萬元（約447.7萬美元）。

央視財經報導，在首爾東大門服裝批發商區，每當夜幕降臨，大量南韓品牌服裝從這裡銷往全球各地。而本次涉案嫌疑人就是在東大門的工作室裡，將從中國低價購入的服裝上的「中國製造」標籤剪掉，換成「南韓製造」，在並未向海關申報的情況下走私出境，運回中國，並在中國的電商平台上出售。

據報導，涉案四名嫌疑人均為中國籍，他們先後在電商平台上接受了20多萬個中國消費者的訂單。除了涉嫌剪標、偽造商品產地外，在給中國消費者寄送服裝時，涉案人員還涉嫌將運單等文件上的內容，偽造標識為沒有商品價值的物品，以此逃避高額關稅。

近日，南韓關稅廳已將這四名嫌疑人移交給了檢察機關，據悉，他們在2017年9月到2019年1月間，先後173次向中國走私了46萬件衣服，總重139噸，價值54億韓元，約合人民幣3150萬元，從中非法獲利2.2億韓元，約合人民幣129萬元（約18萬美元）。

南韓關稅廳特殊調查科科長李東賢說：「為了提高通關速度，我們現在實行簡易出口申報制和降低檢查費用等措施，該案嫌疑人利用這點，將商品的價值標為0元，並走私出口。」

報導說，今年6月份，南韓一名設計師同樣低價購入中國服裝，剪標偽裝成南韓製造服裝，高價在南韓市場銷售，從中非法獲利7億韓元，約合人民幣420萬元。

報導指出，由於剪標、走私服裝等案件頻發，南韓關稅廳表示將在今年10月份之前在南韓製衣工廠、物流中心、機場等地對進出口服裝原產地進行強化管制，同時還將通過提高檢查率等方式嚴厲打擊走私行為，以維護南韓服裝市場秩序。