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颱風利奇馬暴襲浙江 28死20失聯

2019-08-11 14:56世界日報 中國新聞組／北京11日電

利奇馬重創浙江，至少22死。 中國新聞社
利奇馬重創浙江，至少22死。 中國新聞社
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颱風利奇馬10日凌晨在浙江省溫嶺市沿海登陸，最大風力達16級，造成浙江272.36萬戶停電。儘管利奇馬登陸後減弱為「強熱帶風暴」，但浙江仍受災嚴重，溫州永嘉縣岩坦鎮山早村因暴雨引起山洪。總計至少造成28人死亡、20人失聯。

新華社報導，應急管理部稱，利奇馬造成浙江、上海、江蘇3地417萬人受災，101萬人被緊急轉移安置。其中災情最嚴重的是與颱風登陸地直線距離約80公里的山早村，在10分鐘內山洪最高水位漲到10米，約120人受困之際，堰塞湖突發決堤，多人捲入洪流。

中新社引述山早村村民徐壽青說，凌晨睡覺時其妻子聽到有人敲門叫他起身，到門口一看是洪水，一家七口立即向樓上跑，「5分鐘，水就到了3樓，7到8分鐘，水就到4樓了」。財政部微信公號稱，財政部、應急部快速預撥浙江省3000萬人民幣中央自然災害救災資金，用於搶險救災和受災群眾救助工作。

澎湃新聞報導，受颱風影響，虹橋火車站大批次列車晚點甚至停運，導致大量遊客在車站內滯留；而今日0時起，所有停駛的高鐵及鐵路運輸將陸續恢復行駛。

界面新聞報導，截至10日10時，利奇馬已造成浙江台州、溫州、寧波等六市42縣（市、區）303.6萬人受災，200餘間房屋倒塌，3200餘間房屋不同程度損壞，農作物受災66.3千公頃。

利奇馬重創浙江。 中國新聞社
利奇馬重創浙江。 中國新聞社
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