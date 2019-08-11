「利奇馬」重創浙江 逾400萬人受災、已知22死

2019-08-11 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



「利奇馬」颱風掠過台灣，卻重創浙江，造成永嘉堰塞湖決堤增至22死並有10人失蹤。

目前，「利奇馬」已離開浙江，可能橫過華東一帶，並繼續減弱，預計將於今日中午前後移入黃海西部海域，傍晚前後到晚上將在山東日照到海陽一帶沿海再次登陸。

據星島網報導，「利奇馬」早前登陸浙江溫嶺，帶來狂風暴雨，溫州市永嘉縣岩坦鎮山早村發生山泥傾瀉，大量山泥堵塞河流，形成堰塞湖，但之後決堤，大批居民未能及時逃生，增至22人死亡，仍有10人失蹤，當局加緊搜救。

「利奇馬」吹襲期間導致浙江437.6萬人受災，緊急疏散安置101.8萬人，270萬戶無電力供應，101萬人緊急疏散。

農作物受災面積13.9萬公頃，絕收(絕產)1.7萬公頃，因災倒損房屋2.5萬餘間，直接經濟損失100.6億元人民幣。

雨情方面，受「利奇馬」影響，截至昨日，浙江全省面雨量39.5毫米，單站雨量較大的達300毫米。目前浙江有91座大中型水庫超汛限水位，主要江河站有64站超警戒或超保證水位。