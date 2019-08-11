十大吸睛重點…邀你走進神農架 探秘金絲猴

2019-08-11 08:00 聯合新聞網 記者徐惠菁／即時報導



神農架山勢高峻、峽谷幽深、林木繁茂、美冠荊楚，為湖北武漢旅遊勝地，被美國地理雜誌評為「人一輩子不得不去的地方」。 分享 facebook

湖北武漢夏季高溫多雨，氣溫可達攝氏40度，為中國大陸著名的火爐城市之一，但武漢一年中的精華，最美好的時光，卻又都在這炎熱的夏天，若想在這盛夏時節一遊武漢，不如上神農架避暑，不僅可一覽原始林區秘境、自然地質風貌、尋訪徘徊叢林的野人、還可一探國寶級的金絲猴生態。

「神農架」因炎帝神農氏在此搭架採藥而得名，位於湖北省西北部，是中國大陸唯一以「林區」命名的行政區，面積達3253平方公里，平均海拔1700公尺，最高峰神農頂海拔達3106.2公尺，為華中地區第一高峰，故有「華中屋脊」之稱；又為三峽大壩、南水北調中線工程的綠色屏障和水源涵養地，亦有「華中之腎」、「華中之肺」、「華中水塔」的美譽。

處於神秘北緯31°線的神農架，為全球中緯度地區唯一的一片綠洲，有著保存最完好的原始林區，擁有「聯合國人與生物圈保護區網成員」等四張世界級名片，以及「國家級自然保護區」等五張國家級名片，「九大名片」凸顯神農架原始林區保護的成功，林區秘境也成為金絲猴、大熊貓、神秘野人、白化動物的棲息地。

神農架擁有世界級及國家級的「九大名片」。記者 徐惠菁／攝影 分享 facebook

神農架自1960年代歷經了曲折而艱難的「三個轉變」、「四個階段」從單純伐木經濟，轉型為以科學保護、綠色發展的生態觀光旅遊新經濟，從靠山吃山進步為靠山養山，尋求環境永續利用，進而發展大健康、大農林、大旅遊三大產業目標。

除了以擁有原始林貌的優勢，發展中草藥、有機植物重點栽植，研發高單康養事業外，神農架的世遺地景風貌、世界最佳的生態綠色寶庫，更是旅遊觀光發展重要元素，大龍潭國寶級金絲猴保護基地即設立在此。

金絲猴。聯合報系資料照／記者王玉燕攝影 分享 facebook

神話傳說中，金絲猴是美猴王孫悟空的化身。神農架的金絲猴發現期相對較晚，緣於1970代年末以「野人」考察為目的的科考人員華東師範大學劉明壯教授意外發現。金絲猴群規模從1990年至今，從500餘隻上升到1300隻，棲息地面積從130km²增加到280km²，實現保育有成的「雙翻倍」成績。目前，研究人員已解碼了金絲猴105種行為意義、18種語言，亦發現極端氣候對金絲猴的生存影響最大，常造成冬季死亡率提高。

兩岸媒體荊楚行座談會。右起：神農架林區黨委常委、宣傳部部長饒紅梅、省台辦新聞處處長伍洋、神農架林區副區長沈紹平、省台辦新聞處二級主任科員韓江波。 分享 facebook

神農架山勢高峻、峽谷幽深、林木繁茂、美冠荊楚，為湖北武漢旅遊勝地，被美國地理雜誌評為「人一輩子不得不去的地方」。神農架到底有多迷人？神農架林區沈紹平副區長以十大要件說明神農架吸睛之處，即「一大奇蹟、二大交會、三大功能、四大核心、五大文化、六大謎團、七大奇觀、八大發明、九張名片、十大美景」，邀你走進神農架、探秘金絲猴，肯定要讓你「來了不想走，走了還想來」。

該如何前往神農架呢？目前已在轄下紅坪鎮設立了神農架機場，飛三區等級定位為4C級。海拔2580公尺，僅次於青藏高原機場外，海拔最高的民用機場，已於2014年5月8日正式通航，年運輸量可達25萬人次。