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有片！大陸民營火箭第3次飛300公尺高 刷新紀錄

2019-08-10 16:51聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸火箭民企翎客航天科技有限公司今（10）日在青海省完成自主研發的新一代可回收火箭RLV-T5的第三次低空飛行及回收試驗，飛行高度300公尺，點火時間50秒，刷新紀錄。是目前大陸體量最大、技術最先進的可回收火箭。

新京報報導，翎客航天聯合創始人吳曉飛稱，此次火箭飛行高度300公尺，落地精度在7釐米以內，空中懸停約5秒。火箭發射的各項指標，都刷新今年4月19日發射時創下的記錄，自由飛行高度是此前飛行高度的七倍多。

翎客航天成立於2014年，從事可重複發射與液體火箭發動機技術研發。RLV-T5型火箭於2018年5月完成方案詳細設計並正式投產，全箭高度8.1公尺，箭體直徑0.65公尺，起飛重量1.5噸，動力系統採用五台可變推力的液體火箭發動機並聯組成。此火箭計劃用於未來亞軌道可重複使用火箭和入軌級可重複使用火箭的先期技術探索。

翎客航天在今年已經發射兩次，第一是3月27日，其在山東龍口的火箭回收試驗場，完成公里級可回收火箭RLV-T5首次自由狀態下的低空飛行回收試驗，火箭升空至20公尺處完成10秒懸停，並平穩著陸至回收試驗場中心區域。

定點懸停是火箭回收技術驗證中的重要環節，用於驗證發動機矢量推力、快速深度調節能力、算法控制能力以及全箭各系統是否滿足回收所需的基本條件。

第二次火箭回收同樣位於山東龍口。4月19日，翎客航天完成RLV-T5可回收火箭第二次低空發射及回收試驗，飛行時間30秒，飛行高度40公尺，是首次自由飛行高度的兩倍。

澎湃新聞網報導，未來RLV-T5型火箭設計目的是用於驗證低空飛行的軟著陸。翎客航天方面表示，第三次試驗探索火箭回收的多種關鍵技術，包括傳統控制算法與神經網路控制算法相結合的控制技術、多台發動機並聯技術、新型點火啟動技術、新型增壓技術等。

大陸火箭民企翎客航天科技有限公司8月10日在青海省完成自主研發的新一代可回收火箭...
大陸火箭民企翎客航天科技有限公司8月10日在青海省完成自主研發的新一代可回收火箭RLV-T5的第三次低空飛行及回收試驗，飛行高度300公尺。照片／澎湃新聞網
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