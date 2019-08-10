閃婚新娘慘死家中 夫家竟隱瞞兇手身分9個月

2019-08-10 18:08 世界日報 中國新聞組／北京10日電



在夫家中喪命的何姓女子。 圖／取自紅星新聞 分享 facebook

24歲的何小霜嫁到天津僅4個月的時間，卻遇到入室行搶，被兇手用榔頭擊打後淋上汽油焚燒。但令人起疑的是，丈夫全家人都知道兇手是誰，卻隱瞞女方家屬9個月。讓何父相當痛心，「致使我們喪失了為愛女討回公道的機會」。

紅星新聞報導，溫州女子何小霜2018年6月閃嫁給鄭哲後便隨之搬到天津，10月23日，兇手于世攜帶更換的衣物、榔頭、汽油到何小霜夫家住所。當時何小霜獨自在家，于世硬生生地用榔頭將何小霜擊打，在何小霜瀕死階段，為毀屍滅跡還澆上汽油放火焚燒。

根據何小霜父親微博發布的一張案發現場照片，臥室內的床被燒得漆黑，整個房間內均是被火燒毀的痕跡。

當天父母接到了妹妹夫家打來的電話，電話裡他們說妹妹「人沒了」。何家人當天強忍悲痛趕到了天津，第二天上午，兇手被抓住了。

何小霜姊姊回憶，當時妹妹夫家的人只是說，遭遇了入室搶劫。何小霜姊姊說，他們一家人在天津人生地不熟，而妹妹夫家在天津從商20餘年，當時妹妹的夫家主動提出承擔與當地警方進行案發情況的溝通工作，於是何家人將此事交由男方全權處理。

何小霜父親在微博上寫道：「2018年10月23日至2019年7月31日期間，我方與男方家多次溝通聯繫案情經過，男方一家僅向我們透露兇手是素不相識的地板搬運工，對此我們深信不疑，致使我們喪失了為愛女討回公道的機會。」

何家人沒有想到， 直到2019年7月31日，天津市第二中級人民法院對此案公開審理前不久，何家人才知曉兇手真實身分竟然是何小霜夫家燈飾店裡工作了5、6年的營業員的老公于世。不僅妹妹夫家認識兇手，而且警方查看現場時，發現家中其實分文未丟失。