親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
手搖飲店紛表態
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

影／台14甲線土石流坍方 霧社往清境交通中斷

日職／王柏融挨球吻左腳踝挫傷 狀況還要觀察

閃婚新娘慘死家中 夫家竟隱瞞兇手身分9個月

2019-08-10 18:08世界日報 中國新聞組／北京10日電

在夫家中喪命的何姓女子。 圖／取自紅星新聞
在夫家中喪命的何姓女子。 圖／取自紅星新聞
分享

24歲的何小霜嫁到天津僅4個月的時間，卻遇到入室行搶，被兇手用榔頭擊打後淋上汽油焚燒。但令人起疑的是，丈夫全家人都知道兇手是誰，卻隱瞞女方家屬9個月。讓何父相當痛心，「致使我們喪失了為愛女討回公道的機會」。

紅星新聞報導，溫州女子何小霜2018年6月閃嫁給鄭哲後便隨之搬到天津，10月23日，兇手于世攜帶更換的衣物、榔頭、汽油到何小霜夫家住所。當時何小霜獨自在家，于世硬生生地用榔頭將何小霜擊打，在何小霜瀕死階段，為毀屍滅跡還澆上汽油放火焚燒。

根據何小霜父親微博發布的一張案發現場照片，臥室內的床被燒得漆黑，整個房間內均是被火燒毀的痕跡。

當天父母接到了妹妹夫家打來的電話，電話裡他們說妹妹「人沒了」。何家人當天強忍悲痛趕到了天津，第二天上午，兇手被抓住了。

何小霜姊姊回憶，當時妹妹夫家的人只是說，遭遇了入室搶劫。何小霜姊姊說，他們一家人在天津人生地不熟，而妹妹夫家在天津從商20餘年，當時妹妹的夫家主動提出承擔與當地警方進行案發情況的溝通工作，於是何家人將此事交由男方全權處理。

何小霜父親在微博上寫道：「2018年10月23日至2019年7月31日期間，我方與男方家多次溝通聯繫案情經過，男方一家僅向我們透露兇手是素不相識的地板搬運工，對此我們深信不疑，致使我們喪失了為愛女討回公道的機會。」

何家人沒有想到， 直到2019年7月31日，天津市第二中級人民法院對此案公開審理前不久，何家人才知曉兇手真實身分竟然是何小霜夫家燈飾店裡工作了5、6年的營業員的老公于世。不僅妹妹夫家認識兇手，而且警方查看現場時，發現家中其實分文未丟失。

何女父親說，于男向警方供稱，殺死何女後，並未偷走死者的手機，但截至目前為止，「仍沒有人找到愛女的手機」，「到底是誰拿走了手機？持手機者是否意圖銷毀手機裡可能與本案相關的線索？」對此，鄭哲未有回覆，詳細犯案動機、事件經過為何，仍有待警方進一步調查。

女子閃婚遠嫁4個月慘死夫家，其夫長期隱瞞兇手身份。 圖／取自紅星新聞
女子閃婚遠嫁4個月慘死夫家，其夫長期隱瞞兇手身份。 圖／取自紅星新聞
分享

命案
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

有片！大陸民營火箭第3次飛300公尺高 刷新紀錄

2019-08-10 16:51

少了「護國神山」擋煞 利奇馬重創浙江已致13死

2019-08-10 14:40

大陸宣布本月中至「十一」 凌晨2至6時國內航線禁飛

2019-08-10 14:06

台灣名嘴「大陸吃不起榨菜」 央視主播回酸一句話

2019-08-10 13:40

中秋近豬價飆漲 烤鴨、牛肉月餅搶市

2019-08-10 13:38

強颱利奇馬來襲 浙江騰空75個西湖迎戰

2019-08-10 13:37

被強颱利奇馬吹「變形」 浙江交警成網紅

2019-08-10 13:37

1分鐘賠5200元 馮提莫鬥魚播歌被判侵權

2019-08-10 13:35

同志伴侶監護公證 北京首例公告了又刪

2019-08-10 13:34

老婆包包有這片尪懷疑「綠綠的」竟打死妻 網驚：根本超常見

2019-08-10 13:12

為報導利奇馬颱風 大陸記者風雨中冒險直播

2019-08-10 12:40

利奇馬大亂交通 上海兩大機場10日逾1,700個航班取消

2019-08-10 11:21

利奇馬登陸浙江 16級狂風引滔天巨浪

2019-08-10 10:54

茶葉蛋後這也吃不起？強國狠酸台灣名嘴 順便教注音

2019-08-10 10:00

兩岸便當大車拚！炸雞腿VS虱目魚肚 綠委：台灣大勝

2019-08-10 09:52

動物園推「猛獸保管結婚證」 網友看了嘆：鎖得住證件救不了婚姻

2019-08-10 09:01

同志伴侶生前預囑 北京辦理首例 公告卻遭刪除

2019-08-10 00:35

首屆長城攝影周 數百件巨幅佳作

2019-08-10 00:21

7月最多可能達1100萬桶 中國持續進口伊朗石油

2019-08-09 16:11

台名嘴說陸民吃不起榨菜 重慶業者：買不起咱們就送

2019-08-09 14:18

北京地鐵實行冷暖車廂 太冷太熱都抱怨

2019-08-09 14:12

中國人奪巴黎聖母院重建設計賽冠軍？美國書商噱頭啦

2019-08-09 14:05

蘇州商業街氣爆 路人被噴飛

2019-08-09 13:10

兩岸青年電競賽 台北商業大學奪亞軍

2019-08-09 12:51

北京辦理首例同性伴侶監護公證 公告後卻刪文

2019-08-09 12:50

美豔人妻KTV拒陪酒 遭5醉客打死

2019-08-09 12:43

颱風利奇馬即將直撲大陸而去 浙江、上海「剉咧等」

2019-08-09 10:55

鴻海又遭勞工維權團體指控 衡陽廠剝削高中實習生

2019-08-09 09:30

高速公路服務區 美如蘇州園林

2019-08-09 02:15

南京浪漫 美齡宮亮燈 寶石項鍊夜驚豔

2019-08-09 02:15

上音歌劇院 智能露臉

2019-08-09 02:14

上海地鐵掃碼 首度走出長三角

2019-08-09 02:14

泉金航線 今年運量逾10萬人次

2019-08-09 02:13

甘肅旅遊旺 日韓、東南亞遊客增

2019-08-09 02:13

今年最強颱利奇馬 明浙江登陸

2019-08-09 02:13

兩岸青年電競賽 台北商業大學亞軍

2019-08-08 23:48

高雄參訪團探訪北京中關村 一窺科技進步奧密

2019-08-08 21:16

蔣介石送宋美齡的秘密項鍊 七夕夜南京驚豔閃耀

2019-08-08 18:39

卡通保時捷女成美容院廣告 律師質疑侵權反遭網友撻伐

2019-08-08 17:09
看更多

熱門文章

又一家飲料店挺中 館長被激怒：1年內我自己開飲料店

2019-08-10 09:26

財經專家：手搖飲料店集體下跪陪一芳 十分詭異！

2019-08-10 10:20

兩岸便當大車拚！炸雞腿VS虱目魚肚 綠委：台灣大勝

2019-08-10 09:52

網友集體自爆 這13家手搖飲「支持一國兩制」

2019-08-10 12:29

少了「護國神山」擋煞 利奇馬重創浙江已致13死

2019-08-10 14:40

一芳遭爆料 創辦人柯梓凱提告反擊

2019-08-10 13:42

利奇馬登陸浙江 16級狂風引滔天巨浪

2019-08-10 10:54

已提告！一芳創辦人po文戰網友！柯梓凱：我們都用台灣茶葉

2019-08-10 14:11

陸民航局向國泰航空發警示 參與示威機組員立即停工

2019-08-09 19:47

不只一芳！台灣貢茶今表態支持「一國兩制」

2019-08-09 23:04

遭陸網友揚言抵制 CoCo都可：香港是中國一部分

2019-08-09 20:40

陸警告國泰航空 要求對參與示威機組員禁飛大陸

2019-08-10 00:14

繼一芳後 都可茶飲官網聲明不挺香港反送中

2019-08-09 23:00

手搖飲店紛表態 廣告小妹：一芳若不表態千家分店遭殃

2019-08-10 16:59

施明德憂ECFA終止條款 「大陸一開口台灣就崩盤」

2019-08-10 11:19

反送中立場惹議 CoCo都可台灣官網臉書關閉

2019-08-09 22:13

大陸宣布本月中至「十一」 凌晨2至6時國內航線禁飛

2019-08-10 14:06

茶葉蛋後這也吃不起？強國狠酸台灣名嘴 順便教注音

2019-08-10 10:00

老婆包包有這片尪懷疑「綠綠的」竟打死妻 網驚：根本超常見

2019-08-10 13:12

一芳反擊！友人證實：父親節當天警局報案提告

2019-08-10 14:30

飲料店狂表態中國台灣 網嘆：中國市場太大，誰管台灣輿論

2019-08-10 14:26

香港反送中4場遊行 警方全未批准料仍登場

2019-08-10 10:49

一芳、Coco接連下跪！呂秋遠千字文瘋傳：別再以為政治歸政治、飲料歸飲料

2019-08-10 14:16

利奇馬大亂交通 上海兩大機場10日逾1,700個航班取消

2019-08-10 11:21

動物園推「猛獸保管結婚證」 網友看了嘆：鎖得住證件救不了婚姻

2019-08-10 09:01

閃婚新娘慘死家中 夫家竟隱瞞兇手身分9個月

2019-08-10 18:08

軟硬示警…林鄭月娥：北京不可能坐視不理

2019-08-10 00:00

被強颱利奇馬吹「變形」 浙江交警成網紅

2019-08-10 13:37

強颱利奇馬來襲 浙江騰空75個西湖迎戰

2019-08-10 13:37

香港反送中升級 CNN：北京誘導

2019-08-10 12:27

台灣名嘴「大陸吃不起榨菜」 央視主播回酸一句話

2019-08-10 13:40

為報導利奇馬颱風 大陸記者風雨中冒險直播

2019-08-10 12:40

處置占中關鍵人物…港警界「二哥」回鍋

2019-08-10 00:09

曾銘宗：若終止ECFA 台灣傳統產業首當其衝

2019-08-10 11:44

香港反送中／黑潮坐滿機場 遊行申請九成被卡

2019-08-10 00:05

影／香港「兄弟」支持逃犯條例 張安樂說明原因

2019-08-10 16:24

多家飲料連鎖店「被表態」 民進黨嚴厲譴責中共

2019-08-10 17:15

香港抗議活動頻繁 加拿大提升旅遊警示

2019-08-09 20:49

英外相致電香港特首 籲獨立調查反送中風波

2019-08-10 14:06

手搖飲紛挺一國兩制 洪慈庸：守護台灣品牌是我們責任

2019-08-10 16:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top