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禁帶飲食不合理 大學生為46元人民幣控告上海迪士尼

2019-08-12 03:40世界日報 中國新聞組／北京10日電

「告不倒的迪士尼」繼2018年6月上海迪士尼樂園因「1.4米兒童票不合理」被廣東省高院法官劉德敏告了之後，今年3月，上海迪士尼樂園又再次因為「禁止自帶飲食」被華東政法大學大三學生小王告上了法庭。

華東政法大學學生今年攜帶零食進入上海迪士尼樂園時，被園方工作人員翻包檢查，並加以...
華東政法大學學生今年攜帶零食進入上海迪士尼樂園時，被園方工作人員翻包檢查，並加以阻攔。(取材自微博)
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中國青年報報導，小王在在今年1月花了365元（人民幣，下同）購買了一張迪士尼樂園一日遊特價票。在購買門票時，並未見到有禁帶食物等相關提示。結果在入園時，工作人員對其背包進行檢查發現零食，當場要求他將食物丟棄。小王不同意，工作人員就要他當場吃掉或者寄存到附近的寄存櫃裡。

雙方當時發生口頭糾紛，小王撥打了110報警，「跟警方去做了筆錄回來後，這件事情並沒有解決」。此後，小王還撥打投訴熱線投訴，「他們告訴我，禁止攜帶食物這個規定是迪士尼樂園製定的，符合法律規定」，小王認為這明顯是違法，但後來也不了了之。

「告不倒」的上海迪士尼？禁止自帶飲食，被大學生告了。(取材自微博)
「告不倒」的上海迪士尼？禁止自帶飲食，被大學生告了。(取材自微博)
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報導指出，上海迪士尼自2017年11月15日起，就對入園遊客須知進行了調整，規定「不得攜帶食品、酒精飲料、超過600毫升的非酒精飲料入園」，這與過去允許攜帶原始包裝、密封的、未開封的及不需任何加工或處理即可享用的食品相去甚遠。

小王和3名華政同學做了調研，調研結果顯示，多數人認為上海迪士尼樂園的相關規定目的是「提高園內餐飲業的創收，侵害了消費者的合法權益」。

2019年3月5日，小王向上海市浦東新區人民法院提請訴訟，提出要求確認上海迪士尼樂園禁止遊客攜帶食品入園的格式條款無效，並賠償小王被丟棄的食品費用46.3元。目前，該案尚在上海市浦東新區人民法院審理中。

上海迪士尼

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