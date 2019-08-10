少了「護國神山」擋煞 利奇馬重創浙江已致13死

2019-08-10 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



儘管利奇馬颱風10日凌晨1點45後在浙江省溫嶺市沿海登陸後已一再減弱，並於周六10時減為「強熱帶風暴」，但因利奇馬從台灣北方掠過後就直撲大陸而去，因此仍重創大陸沿海地區。至10日7時，浙江已有272.36萬戶因颱風停電。截至10時，浙江更已傳出13人死亡、16人失聯，200多間房屋倒塌的不幸消息。

過去颱風若先經過台灣，風面結構遭中央山脈破壞後，來到大陸沿海地區時威力多已大減。但此次利奇馬颱風卻是從台灣北方直接撲向中國大陸，而且根據預測，利奇馬在浙江登陸後，未來還將繼續沿海北上，一路襲擊江蘇、上海、山東等至少八個省市，後續影響不容小覷。

據央視新聞報導，大陸國家防汛抗旱總指揮部10日上午召開視頻調度會，要求各級防指、應急管理部門把確保人民群眾生命安全放在第一位，全力做好颱風防禦應對和搶險救援各項工作。