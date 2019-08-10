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大陸宣布本月中至「十一」 凌晨2至6時國內航線禁飛

2019-08-10 14:06聯合報 記者林則宏╱即時報導

上海第一財經報導，大陸民航局發布史上最嚴民航「控總量」政策，即日起至10月10日，停止審批包括加班、包機、區內飛行在內的新增航班時刻。此外，本月15日起至10月1日大陸建政70周年大慶前，凌晨2時至6時的國內客運航班原則上一律不安排，包括目前已開航的暑期新增紅眼航班，都將一併取消。

報導稱，大陸民航局9日發布《關於做好當前控總量調結構工作的通知》，這份通知已下發各地民航管理局和航空公司。民航局稱，此次調控的目的是確保航班總量與運行保障能力相匹配。

第一財經指出，7月大陸全國民航航班量持續增長8.2%，其中7月25日更創歷史新高，日架次達到1萬7,770班。為此，在上周的行業安全工作會上，民航局副局長李健明確表示，「發展」和「效益」已經到了必須「捨得」的時候。

報導表示，在此原則下，大陸航空公司將不得不在目前暑期旺季期間「砍航班」。

大陸民航局下發的前述通知指出，即日起至10月10日，停止審批包括加班、包機、區內飛行在內的新增航班時刻。

同時，自8月15日至10月10日，輸送量在1,000萬至3,000萬人次、今年以來放行正常率在85%以下的機場，按計劃量的3%調減航班；機場放行正常率在80%以下的，按計劃量的5%調減航班。

此外，自8月15日起，取消暑運期間大陸國內紅眼航班試點，到中共建政70周年大慶前，凌晨2時到6時的國內客運航班原則上一律不安排，包括目前已經開飛的暑期新增紅眼航班，都將一併取消。

報導稱，大陸今年暑期新增的國內紅眼航班主要有：東方航空、南方航空、春秋航空等業者飛航烏魯木齊、杭州、成都等地的夜間航班。

第一財經表示，早在2018年航班換季時，大陸民航局就開始實施「控總量、調結構」政策，當時主要是正常率高的機場可增加航班時刻，取消正點率低的航班時刻等。在今年上半年的民航工作會議上，民航局明確表示「控總量」政策將持續。

此次新發布的通知，則是「控總量」政策的進一步升級，預計未來一段時間內，大陸國內航班供給將會明顯減少，若旺季市場需求不減，機票恐將因此漲價，尤其是航班將被砍的19個機場相關航線。

大陸預計在10月中共建政70周年大慶前，將大砍民航班次。圖為中國國際航空航班日前...
大陸預計在10月中共建政70周年大慶前，將大砍民航班次。圖為中國國際航空航班日前飛抵福建武夷山機場畫面。（中新社）
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