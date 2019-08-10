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同志伴侶監護公證 北京首例公告了又刪

2019-08-10 13:34世界日報 特派記者許依晨／北京10日電

北京國信公證處5日公告，表示當天為兩名男性辦理北京市首例「特殊群體（同性群體）」的「意定監護協定公證和生前預囑」公證，這個消息引起許多媒體轉載報導，也獲網民好評。但稍晚再到北京國信公證處的微信公眾號以及官網等處查詢原始公告，卻發現已遭刪除。

根據這份原始公告，標題為「我處辦理全市首例特殊群體意定監護公證」，公告指出，2019年8月5日，北京市國信公證處為Ａ先生和Ｂ先生辦理北京市首例特殊群體（同性群體）意定監護協定公證和生前預囑公證。

內容還稱，兩名當事人有十多年的感情基礎，已在海外領取了結婚證書，但兩人未來的養老和醫療問題，特別是在「住院簽字問題」，成為擺在面前最大的困擾和障礙，「因為立法上的空白，上述問題始終是心病，縈繞在他們心頭」。

公告表示，兩名當事人看到相關報導和「民法總則」第33條的規定後，決定來辦理彼此的意定監護協議公證和生前預囑公證，指定對方作為自己的意定監護人，進而在住院醫療和重大疾病監護問題上得到解決。

根據中國民法總則第33條規定，具有完全民事行為能力的成年人，「可以與其近親屬、其他願意擔任監護人的個人或者組織事先協商，以書面形式確定自己的監護人。協商確定的監護人在該成年人喪失或者部分喪失民事行為能力時，履行監護職責」。

公告還稱，這是民法總則實施以來，北京市乃至北方地區首例特殊群體的此類公證。不過，公告目前已遭刪除，原因不明，但多家媒體則早已轉發報導，觀察網民留言，多數表達支持。

北京意定監護公眾號
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