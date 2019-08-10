1分鐘賠5200元 馮提莫鬥魚播歌被判侵權

2019-08-10 13:35 世界日報 中國新聞組／北京10日電



被譽為「中國第一網紅」的馮提莫在鬥魚直播平台一次直播中播放歌曲《戀人心》約1分10秒，鬥魚直播被版權持有人以侵害信息網路傳播權為由提起訴訟，北京知識產權法院近日終審，判決鬥魚直播須賠償2000元人民幣(約283美元)經濟損失及訴訟支出3200元。

北京青年報報導，馮提莫去年2月14日在鬥魚直播平台直播期間播放《戀人心》，直播結束後，馮提莫將整個直播片段保存在鬥魚直播上，讓觀眾可以隨時隨地觀看和分享。

中國音樂著作權協會認定，《戀人心》的詞曲作者張超與該會簽訂有《音樂著作權合同》，鬥魚公司侵害其對歌曲享有的信息網路傳播權，起訴要求鬥魚公司賠償著作權使用費及合理開支共計4萬多元。

鬥魚公司認為，涉案視頻是由主播製作上傳、自動保存在平台上，鬥魚公司僅提供技術、信息存儲服務，不構成共同侵權、幫助侵權和單獨侵權。鬥魚公司對涉案視頻作品在線傳播的發生不存在任何過錯，事前進行合理審查，事後也採取相應措施。

鬥魚公司還稱，其未因涉案視頻作品的在線傳播獲益，部分觀看直播的觀眾給主播禮物打賞，完全出於對主播個人的喜愛與支持，而非因涉案歌曲。

報導指出，北京互聯網法院在一審判決時指出，打賞收益是鬥魚公司與主播間按比例分配，鬥魚公司是該些成果的權利人，享有相關權益，自然應對產生的法律後果承擔相應責任，即使已刪除相關內容亦不能免責。再者，鬥魚公司應對直播成果的合法性，負有更高的注意義務和審核義務。

鬥魚公司不服一審判決，上訴至北京知識產權法院，後者在7月的終審判決駁回上訴，維持原判。