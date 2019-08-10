被強颱利奇馬吹「變形」 浙江交警成網紅

2019-08-10 13:37 世界日報 中國新聞組／北京10日電



颱風利奇馬撲向浙江，狂風更掀起五層樓高的巨浪，有不少記者堅守在第一線為民眾報導最新情況，並指出「我可以說在這海邊已經站不住腳」，掀起網友熱烈討論。33歲的高速交警台州支隊五大隊交警張鈺則是直播路況時，被吹得「變形」，他第一次成了網紅，讓人看了既感動又心疼。

錢江晚報報導，張鈺9日一大早，從G1523甬莞高速台州東收費站上高速，往溫州方向巡邏。由於風力過大，張鈺收到指令：G1523甬莞高速台州段進口全部關閉！此時，他正駕駛著警車行駛在樂清灣跨海大橋上，橋面上風力大，又下著暴雨。為了能讓司機們第一時間了解到此時高速公路上的情況，張鈺將警車靠邊，下車拍攝了那段讓他成為「網紅」的出鏡視頻。

「現在，車輛以三、四十碼的時速在橋上行駛，都會有明顯的晃動！」他右手壓住頭頂的大蓋帽不被狂風吹去，左手緊緊握著護欄，一邊對著鏡頭「解說」：「目前由於颱風天氣，甬莞高速對所有車輛限行，沿線進口全部關閉！」

據報導，張鈺事後說，剛開上大橋時，警車在狂風下晃動得厲害，「我在車上準備好了拍攝設備，和同事推開車門下車。沒想到，車門一下子就被風吹開了……」

另據浙視頻報導，浙江溫嶺石塘鎮受「利奇馬」的影響，金沙灘已掀起一陣陣巨浪，並已拉起警戒線，而遊客也全部撤離至安全地帶。視頻顯示，現場風雨交加，只見記者胡元勇穿著一件黃色輕便雨衣，手裡拿著麥克風，不畏風雨地為民眾報導，但還是抵不過強風，身上的雨衣被吹到破碎，連他也站不穩，並指出「我可以說在這海邊已經站不住腳」。

對此，不少網友心疼在第一線的記者，紛紛表示「注意安全」、「你們辛苦了」、「太敬業了」、「給前線記者配一個好點的雨衣吧，他已經很難了」、「記者：我太難了，回去能加工資嗎」、「向這種天還在外工作的人員致敬」、「沒人關心攝影師嗎」。

浙視頻記者在岸邊為民眾播報最新消息。（視頻截圖） 分享 facebook

超強颱風「利奇馬」侵襲浙江沿海，溫嶺市石塘鎮金沙灘海邊9日掀起巨浪。 (新華社) 分享 facebook