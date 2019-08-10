強颱利奇馬來襲 浙江騰空75個西湖迎戰

2019-08-10 13:37 世界日報 中國新聞組／北京10日電



颱風利奇馬10日在浙江登陸，氣象專家稱，利奇馬強度可以排進中共建政以來，由浙江登陸的颱風前三名，將影響十餘個省市。浙江全省大中型水庫、河網9日預排預洩總量相當於75個西湖水量，並於9日夜開始發揮攔洪蓄洪作用，迎戰颱風。

綜合媒體報導，中國今年第9號颱風利奇馬先前在一天內「三級跳」，從7日清晨5時的颱風到下午5時升級為強颱風，晚間11時又升級為超強颱風。

浙江台州市氣象局調研員陳宏義表示，利奇馬有強度特別強、降水強度大、持續時間長、影響範圍廣等特點，從目前情況分析，最大風力17級，登陸時風力將達13至15級。

利奇馬正面來襲，9日起至11日江浙滬、京津冀、山東、遼寧等省市將有大範圍強風雨。11日前多條鐵路已停運，逾300趟鐵路列車停運。9日上海、杭州、溫州等機場百餘航班取消，出現大範圍延誤。

據新華社報導，中國氣象局颱風與海洋氣象預報中心首席預報員錢奇峰表示，利奇馬9日中心附近最大風力達到17級，是今年迄今西北太平洋最強颱風，也將是今年以來登陸中國的最強颱風。受其影響，中國東部沿海等十餘個省（市）將會出現強風暴雨。

新華社稱，超強颱風利奇馬將正面襲擊中國，浙江、上海、福建、江蘇、山東等地應迅速落實各項防颱應急預案，提前組織船隻回港避風、海上作業人員及近海養殖人員應上岸避險。

另據錢江晚報報導，根據浙江省防指統計，截至9日晚9時30分，浙江全省開放避災安置場所1萬2054個，轉移人員70萬5835人，其中安置到避災場所的有11萬3404人；1萬743艘漁船已全部回港避風。

截至9日晚5時，全省大中型水庫預洩6.75億立方米，河網累計排水3.724億立方米，預排預洩總量相當於75個西湖水量，並於9日夜開始發揮攔洪蓄洪作用，迎戰颱風。