中秋近豬價飆漲 烤鴨、牛肉月餅搶市

2019-08-10 13:38 世界日報 特派記者 世界日報 特派記者 戴瑞芬 ／北京10日電



再一個月就到中秋，蘇浙滬的特色「鮮肉月餅」，已經現烤上市，在街頭飄散美味。

在中國過中秋，加上「十一」雙節，就像小過年，這也正是鮮肉月餅應景上市的消費旺季。

今年的鮮肉月餅可是身價不凡，因為豬價站上2013年以來的6年最高，而且豬價再好，還沒豬肉可賣，各個商家都在咬牙苦撐。

中國豬價今年頻頻上漲，原因何在？非洲豬瘟發生已經將近一年了，豬肉供應量仍持續減少，價格自然就上漲了。

特別是上海、浙江等地，消費量大但養豬量小的地方，豬價暴漲更是明顯。鄰近中秋，豬價每斤（500克）超過10元人民幣(約1.4美元)。

預估從中秋持續到「十一」小長假，豬價受季節性的推升，擋也擋不住將一路飛漲。

肉價高漲，但是過中秋，哪能不吃鮮肉月餅應應景。因此，上海商家頻出奇招。

這幾天，上海老字號雲集的南京東路步行街，都推出了創新口味的鮮肉月餅。

百年老店新雅粵菜館三年前推出「醃篤鮮月餅」創下網紅銷售。今年再用招牌名菜出招，從「沙茶牛肉」這道菜衍生出「沙茶菌菇牛肉月餅」；用「黑松露肉排」西菜中做，產生了全新口味「黑松露鮮肉月餅」，迎合年輕消費者的胃口。

新雅還有一道名菜「廣式片皮鴨」，但是要做成「烤鴨鮮肉月餅」，老師傅苦思把片皮鴨必備的生大蔥，炸過後再包入酥皮中，與鴨皮搭配著鴨肉餡，口感外脆裡嫩、鮮香十足。

一街之隔的泰康食品，今年鮮肉月餅推出蔬菜混搭，如榨菜鮮肉、馬蘭頭（上海野菜，味似茼蒿）鮮肉、梅乾菜肉等現烤月餅，鹹鮮口味的餡料配上酥皮，各有所愛。