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台灣名嘴「大陸吃不起榨菜」 央視主播回酸一句話

2019-08-10 13:40世界日報 中國新聞組／北京10日電

台灣「名嘴」財經專家黃世聰7日在台灣談話節目「關鍵時刻」中，談到中國大陸股價時稱，「涪陵榨菜在最近一段時間股價大跌、業績大壞！為什麼業績大壞？他們連榨菜都吃不起。」這番「吃不起榨菜高論」，引來大陸網友的驚呼和群嘲，央視主播更酸這是「井底之蛙的心態」，涪陵榨菜也趁機行銷，甚至表示有意向在台灣設立辦事處。

觀察者網報導，黃世聰在節目中是這麼說的：「大陸有支股票叫『涪陵榨菜』，品牌旗下的榨菜在大陸人心目中堪稱『泡麵搭檔』，大家如果知道的話，榨菜是他們中國大陸吃泡麵的時候一定要加的。那這個業績好的時候，表示中國大陸一般中下階層他們是過著不錯的日子，因為他們都吃泡麵配榨菜，但是你知道嗎？這個涪陵榨菜在最近一段時間股價大跌、業績大壞！為什麼業績大壞？他們連榨菜都吃不起，所以這就是個非常大的警訊。」

「他們連榨菜都吃不起了」此言一出，堪比2011年的「茶葉蛋梗」，笑翻了一眾網友。網友紛紛留言稱，說出拉低水準的「榨菜論」也就算了，這位「名嘴」還把「涪（f）陵榨菜」的名字都給讀錯成「涪（pi）陵榨菜」，真的夠丟人。大陸網友們也在微博上展開「涪陵榨菜炫富大賽」，稱「實力不允許我再低調了」。

央視「主播說聯播」主播歐陽夏丹也批評，這是台灣有人的「井底之蛙的心態」，還嘲諷說「夜宵時間到了，要麼上點榨菜？」

報導指出，最早拋出「吃不起榨菜」這個說法的不是台灣媒體，而是大陸一些財經網站。原來7月30日涪陵榨菜發布2019年半年度報告，公司第二季度的淨利潤同比下滑16.18%。31日，涪陵榨菜開盤跌停，一天蒸發22億元人民幣(約3億美元)，不少財經網站為吸引眼球，在標題中拋出了「榨菜都吃不起了？」的說法。但也寫明涪陵榨菜股價的大幅下跌，其實更多與之前價值被高估、以及銷售費用增幅超過淨利潤有關。

目前，涪陵榨菜不僅開盤漲了，還藉著這一波做起了新一輪營銷，在官方微博回應「買不起，送！」華龍網報導，涪陵榨菜也有了新規畫，品牌經理官代平表示，公司今後也有意向去台灣設立辦事處。

2011年「茶葉蛋事件」，是台灣教授高志斌於台灣中視節目上說，中國大陸百姓收入低，消費不起茶葉蛋，當時也引來眾多網友嘲諷。

報導指出，「關鍵時刻」節目Youtube已把「吃不起榨菜」片段刪了，9日重新上線。此舉引來眾多網友紛紛在評論區喊話：「哎，我的榨菜呢？」「寶傑（節目主持人劉寶傑）上涪陵榨菜，快上」。

台灣「名嘴」黃世聰在節目中說「他們連榨菜都吃不起」。（視頻截圖）
台灣「名嘴」黃世聰在節目中說「他們連榨菜都吃不起」。（視頻截圖）
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涪陵榨菜已藉著這一波「吃不起榨菜」做起了新一輪營銷。（取材自微博）
涪陵榨菜已藉著這一波「吃不起榨菜」做起了新一輪營銷。（取材自微博）
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央視主播歐陽夏丹批評黃世聰的「吃不起榨菜」說，指這是台灣有人的「井底之蛙的心態」...
央視主播歐陽夏丹批評黃世聰的「吃不起榨菜」說，指這是台灣有人的「井底之蛙的心態」，還嘲諷說「夜宵時間到了，要麼上點榨菜？」。（視頻截圖）
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