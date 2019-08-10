老婆包包有這片尪懷疑「綠綠的」竟打死妻 網驚：根本超常見

2019-08-10 13:12 香港01 記者李納德／報導



因一個蒸氣眼罩懷疑妻子出軌，還要打死人？今年初，上海一名50歲男子翻妻子包包時，發現一個蒸氣眼罩（蒸氣眼膜），因而懷疑她有外遇，自己戴了綠帽，頓時起了口角。二人兒子介入並與父親動手，男子一怒之下用木板將妻子活生生打死，只有兒子成功逃走。近日，男子涉嫌殺人罪在法院受審，法醫鑑定他患了「急性短暫性精神障礙」，但檢察官認為男子是故意殺人。

上海男子在妻子包包裏發現蒸氣眼罩，懷疑對方出軌，一怒下將妻子打死。（微博影片截圖) 分享 facebook

事件發生於今年1月20日，家住上海浦東的50歲彭姓男子，當天翻查妻子的包包想找銀行卡，意外發現一個蒸氣眼罩，懷疑魏姓妻子外遇，二人發生口角。這時二人的兒子小彭介入，與父親爭吵更大打出手，由屋內打到外面，妻子之後加入打鬥。

從屋外的監控鏡頭見到，彭男力氣較大，將母子壓在地上。其後聽到吵鬧聲的鄰居前來勸解，但彭男用手掐住妻子的頸，又拿起擀麵棍暴打妻兒頭部，兒子小彭趁他將棍子打斷逃去。暴怒的彭男追到鄰居家打妻子，最終用木板將妻子活生生打死。

案發後，法醫鑑定妻子死於顱腦損傷，但檢察機關發現彭男患有「急性短暫性精神障礙」。檢察官指彭男目前是限定刑事責任，但並非完全喪失辨認能力和控制能力。審訊過程中，彭男對惡行直認不諱，表示願意承擔刑事責任，「我對老婆不是不好的，我挺喜歡她的，我來了幾個月（還押 ），不能想她，一想起這事情就太傷心了，我50歲了，進這地方，我傷心不傷心」，而檢察官也認定他是故意殺人，造成一死一傷，案件仍然在審。

網友看完消息後，均表示不明白為何會由蒸氣眼罩聯想到妻子出軌，認為只是很常見的東西，質疑只是為殺人找藉口，「現在想殺人連藉口都不願意找了嗎？」有留言認為警方應調查疑犯妻子到底有沒有外遇，被不少網友反駁，認為就算有外遇也不至於被人活生生打死。

男子將妻兒壓在地上打。（微博影片截圖) 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》