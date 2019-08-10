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為報導利奇馬颱風 大陸記者風雨中冒險直播

2019-08-10 12:40聯合報 記者林則宏╱即時報導

利奇馬颱風來襲，大陸東部沿海省份無不繃緊神經積極備戰。大陸不少媒體為報導颱風第一手消息，不顧安危冒著狂風暴雨在戶外進行直播，但也有網友呼籲：不要用生命來直播。

上海新民晚報微信公眾號10日上午發布一段記者9日晚間6時30分在海邊進行的直播視頻，儘管當時颱風尚未登陸中國大陸，但透過鏡頭仍可明顯感受到利奇馬颱風的威力。

新民晚報記者搞笑的直播風格，影片上線不到兩小時就吸引超過2萬次點閱。但也有網友質疑，「這種天出去報導啥？出個什麼事急救車工作量又大了。」

新民晚報記者9日晚在戶外直播利奇馬颱風即將來襲，身上的雨衣都快被吹走，看起來有些...
新民晚報記者9日晚在戶外直播利奇馬颱風即將來襲，身上的雨衣都快被吹走，看起來有些狼狽。（取自新民晚報微信公眾號）
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《浙江在線》記者9日下午在利奇馬颱風預計登陸地點、浙江溫嶺海邊進行直播，畫面同樣...
《浙江在線》記者9日下午在利奇馬颱風預計登陸地點、浙江溫嶺海邊進行直播，畫面同樣十分驚險。（取自浙江在線網站）
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