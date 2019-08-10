為報導利奇馬颱風 大陸記者風雨中冒險直播

2019-08-10 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



利奇馬颱風來襲，大陸東部沿海省份無不繃緊神經積極備戰。大陸不少媒體為報導颱風第一手消息，不顧安危冒著狂風暴雨在戶外進行直播，但也有網友呼籲：不要用生命來直播。

上海新民晚報微信公眾號10日上午發布一段記者9日晚間6時30分在海邊進行的直播視頻，儘管當時颱風尚未登陸中國大陸，但透過鏡頭仍可明顯感受到利奇馬颱風的威力。